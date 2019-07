Tiziano Ferro | dopo il matrimonio con il compagno Victor Allen | scrive una lettera…

Tiziano Ferro racconta l’amore con Victor su Vanity Fair : il primo incontro - la convivenza - il matrimonio : Tiziano Ferro racconta l'amore con Victor su Vanity Fair: non ha mai comunicato nulla, né lasciato intravedere niente, se non a cose fatte. Se dal singolo Buona (Cattiva) Sorte avremmo dovuto immaginare qualcosa, la conferma è giunta solo qualche giorno fa dopo il matrimonio italiano che si è tenuto a Sabaudia. In realtà Tiziano Ferro e Victor Allen erano già sposati. I due sono convolati a nozze in America, in una cerimonia al cospetto di ...

Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor è pronto per un figlio : Tiziano Ferro pensa ad un figlio dopo le nozze con Victor Allen. Qualche giorno fa il cantante si è sposato con il 54enne americano, sorprendendo tutti. Il matrimonio si è svolto a Sabaudia, al tramonto, dopo la celebrazione, qualche mese fa in gran segreto, a Los Angeles. Una cerimonia romantica e bellissima, con i genitori di Ferro commossi, tanti amici ed emozioni forti. Victor e Tiziano stanno insieme da tre anni dopo un primo incontro ...

Tiziano Ferro e il marito Victor : dove e come si sono conosciuti : Tiziano Ferro racconta il primo incontro con Victor: “Al destino è sfuggito” Tiziano Ferro lo scorso 13 luglio ha celebrato il matrimonio in Italia, in una villa a Sabaudia sul litorale romano, con Victor. Il cinquantenne americano, professionista del mondo del marketing, ha praticamente stravolto la vita del cantate che nel 2010 è stato fra […] L'articolo Tiziano Ferro e il marito Victor: dove e come si sono conosciuti ...

Tiziano Ferro : "Victor non sapeva chi fossi. La proposta? Era il mio compleanno. Ho perso il controllo" : Tiziano Ferro e il suo Victor Allen si sono sposati, due volte. Il matrimonio a Los Angeles è stato celebrato il 25 giugno, l’unione civile il 14 luglio a Sabaudia. A Vanity Fair il cantante racconta i retroscena della sua storia d’amore.Tutto è nato a Las Vegas, quando Tiziano subito dopo aver finito di girare il video di “Valore assoluto” ha un’improvvisa voglia di un caffè di Starbucks. Nei ...

Il matrimonio di Tiziano Ferro e Victor... ecco la foto del bacio che li ha uniti : Tiziano Ferro si è sposato. La notizia, anticipata da Dagospia è stata poi confermata su Instagram dal cantante che ha postato una foto assieme al neo marito mentre mostrano le fedi. “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore” si legge nel post. La cerimonia, secondo quanto scrive Dagospia, si è svolta in una villa di Sabaudia, alla ...

Tiziano Ferro : SONO CATTOLICO/ Dio è Qualcuno che dice sì a ogni nostro desiderio? : TIZIANO FERRO si lamenta di come la Chiesa e i cristiani vivono la fede, dando le sue indicazioni di come dovrebbe essere

Tiziano Ferro : «Le mie nozze al Circeo che sembrano un miracolo. Io ho fede e credo in un Dio simpatico» : Il cantante racconta il suo matrimonio: «In questi anni la disparità di diritti mi ha fatto sentire deluso e amareggiato. Ma io sono cattolico, quindi ho ancora fede»

Tiziano Ferro - la lettera dopo le nozze : “Una scelta più grande di Victor e me. Riguarda tutti” : Sul 'Corriere della Sera' la riflessione del cantante che il 14 luglio ha sposato il compagno Victor Allen

Tiziano Ferro : le prime foto del matrimonio con Victor Allen : Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio le straordinarie immagini del matrimonio celebrato a Sabaudia tra Tiziano Ferro e il suo compagno americano, Victor Allen, 54, a cui è legato da tre anni. Con loro c'erano pochissimi intimi, a partire dai genitori della pop-star, che hanno dato una grande prova d'amore. Le nozze italiane fanno seguito a quelle celebrate lo scorso 25 giugno a Los Angeles. Il neo marito, ...

Tiziano Ferro e il matrimonio con Victor Allen : lancio del bouquet e il cane "Carla" : Quarantotto invitati. Più loro due. Gli sposi dell?anno: Tiziano Ferro e Victor Allen hanno scelto amici e parenti strettissimi per dirsi sì. Una cerimonia intima per suggellare...

Tiziano Ferro scrive una lettera la Corriere della Sera : “Il mio è un Dio simpatico. E il mio matrimonio riguarda tutti” : Dopo il matrimonio celebrato a Sabaudia con Victor Allen, 54 anni, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera. “Fino a pochi anni fa nessuno conosceva la mia storia. Solo le chiese, il mio inconscio, i miei quaderni; qualche cuscino, la mia mente e le sue stanze. Solo io, a guardarmi ogni mattina allo specchio, senza apprezzarmi. Per poi ricominciare. Finché ho conosciuto l’amore. Mi ricordo quando, appena ...

Tiziano Ferro e Victor Allen sposi : la foto del bacio che li ha uniti in matrimonio : Tiziano Ferro e Victor Allen hanno celebrato il loro matrimonio a Sabaudia, con una cerimonia intima e riservata, alla presenza dei genitori della pop star e di pochi amici. Il settimanale Chi pubblica le foto inedite delle nozze, tra le quali spicca la foto del bacio che ha coronato il loro sogno d'amore.Continua a leggere