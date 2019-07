Red Dead Redemption 2 | il doppiatore di Arthur ha dovuto rifare alcune battute riferite

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Gran parte del lavoro in Red2 è svolto dalla recitazione. Ci sono molte azioni che necessitano non solo di doppiare frasi e dialoghi, ma anche suoni, rumori, come quelli prodotti mentre il personaggio cavalca il proprio animale.All'interno del gioco, ildi, Roger Clark, haregistrare non solo ledel protagonista, ma anche i grugniti, ed i suoni chefa quando sta a cavallo e quando parla con lui."Un sacco di rumori sono doppiati" ha detto ildurante l'evento MomoCon. "Penso di aver impiegato circa due giorni all'interno della cabina nel produrre grugniti e frasi. In più le linee cambiavano a seconda del sesso del cavallo, per non parlare dei diversi dialoghi a seconda del tipo di legame che si ha con l'animale".Leggi altro...

