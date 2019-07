Piante cannabis, Bernardini in caserma

Convocata inper ledi marijuana trovate su un terrazzo l'attivista ed ex deputata radicale Rita. La scoperta stamane a Roma; lei ha già detto via social che lesono coltivate a scopo terapeutico e rilanciato l'hashtag #regolamentata, chiedendo accesso alle cure. "Forse è la volta buona" per una discussione sul tema, aggiunge.(Di mercoledì 17 luglio 2019)