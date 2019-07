Libra | ministri del G7 contro Facebook | “Sovranità delle nazioni non può essere messa a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) IFinanze del G7 sono preoccupati dal progetto, la criptomoneta annunciata da. Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi dall’amministrazione Usa, che teme possausata per scopi illeciti e la ritiene “tema di sicurezza nazionale”, mercoledì il ministroFinanze francese Bruno Le Maire, padrone di casa del summit in corso a Chantilly, ha detto che gli omologhi di Italia, Germania, Giappone, Regno Unito, Usa e Canada concordano sulla “necessità di agire rapidamente“. “Suabbiamo avuto una discussione molto costruttiva e dettagliata con un ampio consenso sul bisogno di agire rapidamente”, ha spiegato una fonte francese, precisando che tutti i partecipanti hanno espresso “preoccupazione sulla situazione attuale”. “I membri del G7 hanno espresso preoccupazioni sia tecniche che ...

