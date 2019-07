Elementary | la stagione 7 su Rai2 chiude la serie

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ultimaal via, la settimana run diin onda, un po’ a sorpresa suin prima serata al posto dellaBlood & treasure traslocata in seconda serata (non una bocciatura ma di certo un ridimensionamento dopo che la settimana precedente ha incassato meno di un milione di telespettatori). In onda alle 21,20 mercoledì 17 luglio le prime due puntate dell’ultima run dellache modernizza la leggenda di Sherlock Holmes rendendo un personaggio femminile e molto più incisivo quello del dottor Watson interpretato da Lucy Liu che diventa Joan Watson. La sestasi era conclusa con Sherlock che aveva contrattato un accordo con Scotland Yard per tornare a Londra lasciando New York dove Joan rischiava di essere incastrata per un omicidio che non aveva commesso. Le ultime immagini dellavedevano entrambi i detective calarsi nella nuova realtà ...

