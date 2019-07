Chi tifa per l' orso o per gli immigrati dall' attico in centro

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Alessandro Sallusti Praticamente tutta Italia stando che nessuno riacciuffi, vivo o morto,M49, evaso dal carcere per animali dove era stato rinchiuso e ora in fuga nei boschi del Trentino. Soprattutto stannondo per la sua libertà senza se e senza ma quelli che non rischiano di trovarselo sul proprio cammino mentre passeggiano per un sentiero con figli e nipotini e chi non ha una bella baita da quelle parti, magari isolata come tutte le baite di quelle parti.re per la libertà diM49 stando in città o da lui lontani mille miglia è cosa più facile che nobile, perché gli orsi, presi a tu per tu, sanno essere cattivi e feroci come tutti gli animali che illogica coincidenza che non ho mai capito - popolano le più tenere fantasie dei bambini sotto forma di peluche o pacifici eroi dei cartoni: l'orsetto, il leoncino, il lupetto, il pacioccone ippopotamo ...

