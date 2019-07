Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buona giornata da una redazione Francesco Vitale in studio e Atlantia il partner scelto da Ferrovie dello Stato per l’operazione Alitalia il CDA di Ferrovie dello Stato valutate le manifestazioni di interesse pervenute dopo 4 ore di riunione individuato la società Benetton come partner da affiancare a delta Airlines al MEF Ferrovie dello Stato italiane si legge in una nota inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un piano industriale gli altri elementi deve entrare offerta scelta di Ferrovie dello Stato e quindi le altre tre offerte arrivati ovvero quelle del gruppo Toto di Claudio Lotito del patrono a Bianca German and french Movies la proposta di Atlantide è stata ritenuta da Ferrovie dello Stato in Mediobanca la solita dal punto di vista finanziario industriale soddisfatto il ministro dello sviluppo economico ...

