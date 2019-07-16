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Thor 4 | Taika Waititi dirigerà il Marvel Film con Chris Hemsworth

Thor 4 | Taika Waititi dirigerà il Marvel Film con Chris Hemsworth Thor 4, il supereroe dei Marvel Studios interpretato da Chris Hemsworth tornerà al cinema con un nuovo Film ...

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Thor 4: Taika Waititi dirigerà il Marvel Film con Chris Hemsworth (Di martedì 16 luglio 2019) Thor 4, il supereroe dei Marvel Studios interpretato da Chris Hemsworth tornerà al cinema con un nuovo Film diretto da Taika WaititiThor 4 si farà e Taika Waititi sarà non solo regista ma anche sceneggiatore del Film nuovo targato Marvel Studios con protagonista il divo Chris Hemsworth.  Come riportato da The Hollywood Reporter il MCU hanno deciso nuovamente di assumere Taika Waititi ... Thor 4: Taika Waititi dirigerà il Marvel Film con Chris HemsworthL'articolo Thor 4: Taika Waititi dirigerà il Marvel Film con Chris Hemsworth proviene da TenaceMente.
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twitterRamiro1504s : RT @tintouret: ok dunque Taika Waititi dirigerà Thor 4 e questo vuol dire che molto probabilmente avremo un capolavoro ai livelli di Ragnar… - Carolin11241703 : RT @stayawaymuggles: Thor 4 è confermato e GUESS WHAT RITORNA ANCHE TAIKA, I TRUST HIM ONLY. - anywayshirbert : RT @adorvbucky: TAIKA DIRIGERÀ UFFICIALMENTE THOR 4 MARVEL STANS ANCORA UNA VOLTA ABBIAMO VINTO -

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