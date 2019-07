Strappata ai genitori ancora prima di venire al mondo

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Costanza Tosidi nascere il destino di Chiara era già scritto: a decidere della sua vita erano stati i servizi sociali di Bolognaaidial. Chiara (nome di fantasia ndr) oggi ha appena 2 anni. I suoi, lei non li ha mai visti. L’ospedale in cui è nata infatti era già in contatto con gli assistenti sociali e, in sole due settimane, la bambina è stata tolta alla mamma e al papà e resa adottabile.di nascere, il destino di Chiara, era già scritto. A decidere della sua vita erano stati i servizi sociali di Bologna, città ad un’ora di strada da Bibbiano, palcoscenico degli scandali emersi nell’inchiesta Angeli e Demoni, con una lettera inviata all’ospedale dove la madre della piccola avrebbe dovuto partorire da lì a poco. Nella mail, recapitata da un’assistente sociale del servizio ospedaliero agli ...

mottagiuseppe1 : RT @sono_farmaci: 'Strappata ai genitori'. Scrivono sempre la relazione dal punto di vista dell'adulto. I furbacchioni. TOLGONO GENITORI (… - dondogliocg : RT @sono_farmaci: 'Strappata ai genitori'. Scrivono sempre la relazione dal punto di vista dell'adulto. I furbacchioni. TOLGONO GENITORI (… - festinalente3 : RT @sono_farmaci: 'Strappata ai genitori'. Scrivono sempre la relazione dal punto di vista dell'adulto. I furbacchioni. TOLGONO GENITORI (… -