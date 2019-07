Shock nel mondo del calcio | ex calciatore ucciso a colpi di pistola NOME e DETTAGLI

Violento maltempo nelle Marche : litorale di Ancona devastato - distrutti lidi balneari [VIDEO Shock] : Una intensa cella temporalesca si è abbattuta sulle Marche nel tardo pomeriggio di ieri, causando ingenti danni come vi abbiamo mostrato in altri articoli. Il temporale ha prodotto un Violento...

Alluvioni nel nord della Spagna : uomo trascinato via dalla furia dell’acqua - FOTO e VIDEO Shock : Piogge torrenziali hanno causato Alluvioni e gravi danni in diverse città del nord della Spagna, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di un uomo trascinato via nella sua auto dalla furia dall’acqua è stato ritrovato in una località della Navarra. Le Alluvioni, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie parti della Spagna. Alluvioni ...

Le notizie del giorno – Terremoto nel mondo del calcio - nuovo Shock sulla morte di Astori : Le notizie del giorno – Terremoto nel calcio egiziano. All’indomani della clamorosa eliminazione in Coppa d’Africa, di cui l’Egitto era paese ospitante, sono arrivate le dimissioni del presidente della Federazione (Efa) Hani Abou Rida. Non solo: quest’ultimo ha anche licenziato l’intero staff tecnico della Nazionale, Ct Javier Aguirre compreso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Nessun futuro in Cina, José Mourinho resta in Europa. Secondo ...

Tubercolosi e frustate! Le foto Shock dei migranti nelle carceri in Libia : Sono immagini fortissime, spietate, crudeli, quelle che arrivano direttamente dalla Libia. Sono state scattate all’interno di un centro di detenzione per migranti, a Tripoli, e mettono letteralmente paura. Si riaccendono così i riflettori sulla vergognosa e drammatica situazione del paese nordafricano, che in molti vorrebbero come porto sicuro. Le immagini, però, parlano in modo inequivocabile. Le ultime notizie ufficiali parlano solamente di un ...

Incendio nel sottomarino russo - la rivelazione Shock : “I militari morti hanno evitato una catastrofe planetaria” : I 14 militari morti lo scorso lunedì nell’Incendio divampato in un sottomarino nucleare russo, nel Mare di Barents, “al prezzo delle proprie vite hanno salvato non solo le vite dei compagni, non solo la nave, ma hanno evitato una catastrofe di dimensioni planetarie“: lo ha detto alto ufficiale – del quale non è stata diffusa l’identità – durante la cerimonia funebre dei militari a San Pietroburgo. Lo riporta ...

Shock nel mondo del calcio : vicepresidente ucciso in un agguato [NOME e DETTAGLI] : Shock nelle ultime ore nel mondo del calcio, il boliviano Nelson Mauriel Alvarez, vicepresidente del Blooming è stato ucciso nelle ultime ore con quattro colpi di pistola nel centro di Santa Cruz de la Sierra, nella trafficata Avenida Brasile. Come riportano i media locali alcune persone a bordo di due moto hanno avvicinato l’uomo poi hanno aperto il fuoco uccidendo Nelson Mauriel Alvarez. Nello stesso agguato è stato ferito e ...

Calcio femminile sotto Shock – Calciatrice dello Young Boys scomparsa dopo un bagno nel lago di Como - i dettagli : scomparsa una Calciatrice svizzera nel lago di Como: il comunicato dello Young Boys Proprio nelle settimane in cui il Calcio femminile sta diventando sempre più popolare, conquistando anche i più ostili con le imprese delle atlete ai Mondiali di Francia 2019, un episodio shock sconvolge il mondo rosa del pallone. Lo Young Boys ha infatti annunciato la scomparsa della sua centrocampista Florijana Ismaili. Non si hanno notizie della 24enne ...

Le notizie del giorno – Doppio Shock nel mondo del calcio - calciatore accusato di omicidio ed altre pesanti accuse di molestie sessuali : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio nelle ultime ore, una notizia che ha sconvolto tutti. Nel dettaglio il calciatore del Porto Joao Maleck, 20enne messicano che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Siviglia Atletico è accusato di omicidio colposo. L’attaccante durante la vacanza Guadalajara ha provocato un incidente stradale in cui è morta una coppia, sposata da poco di 26 e 35 anni. (LA NOTIZIA NEL ...

Dramma migranti : padre e figlia tentano di raggiungere gli USA ma annegano nel Rio Grande - le FOTO Shock che scuotono l’America : Un padre con la sua bambina che giacciono a faccia in giù nelle acque torbide del Rio Grande mentre tentavano di raggiungere il Texas. La FOTO, che ricorda molto da vicino quella del piccolo Aylan, il bimbo siriano rinvenuto senza vita su una spiaggia turca nel 2015, mostra il Dramma dei migranti che cercano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro tanto voluto dal presidente Donald Trump. L’uomo, riferiscono i ...

L’uomo del giorno – Patrick Vieira - soprannome il “lungo” e quell’aneddoto Shock di Anelka : “Una volta mi colpì con…” : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Patrick Vieira, uno dei calciatori africani più forti di sempre. Carriera ricchissima di successi per Vieira: inizi con il Cannes, breve passaggio nel Milan, poi la lunga militanza nell’Arsenal degli invincibili. Ritorno in Italia, stavolta con miglior fortuna prima con la Juventus, poi con l’Inter. Chiusura con il ...