Pronostico Chicago Fire Vs Columbus Crew | Mls 18-07-19 e Analisi

Pronostico Chicago Fire Vs Atlanta United - Mls 04-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chicago Fire – Atlanta United , Mls, 18^ Giornata, Giovedì 4 Luglio 2019 ore 02.00 Chicago Fire / Atlanta United / MLS / Analisi – Al Toyota Park, i Chicago Fire cercano di ottenere un colpo di orgoglio per raddrizzare una stagione negativa, ospitando nella diciottesima giornata di Mls gli Atlanta United , quarti nel girone Eastern e a solo 3 punti dalla capolista Philadelphia Union.Come arrivano Chicago Fire e ...

Pronostico New York Red Bulls Vs Chicago Fire - Mls 29-09-19 e Analisi : Pronostico e Analisi New York Red Bulls – Chicago Fire, Mls, 17^ Giornata, Sabato 29 Giugno 2019 ore 02.00NEW York RED Bulls / Chicago Fire / MLS / Analisi – La diciassettesima giornata di Mls propone uno scontro diretto fondamentale per la zona playoff, ovvero tra New York Red Bulls e Chicago Fire. I padroni di casa sono avanti di 6 punti in classifica, ma vogliono avvicinarsi alle prime della classe, mentre gli ospiti intendono ...