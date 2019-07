Juve | i bianconeri sono interessati a Isco del Real Madrid RUMORS

Chiesa Juventus - la nuova rivelazione fa sognare i tifosi bianconeri! : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, dopo aver ormai ultimato l’affare De Ligt, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, valutato circa 70-80 milioni di euro, farà presente alla società viola il suo desiderio di disputare la prossima Champions League con un club più blasonato. […] More

Juventus - il Milan avrebbe chiesto Demiral ma i bianconeri non lo cedono : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup, occasione per vedere i nuovi acquisti bianconeri, da Pellegrini a Rabiot fino ad arrivare al centrale difensivo Demiral, arrivato dal Sassuolo. Potrebbe poi aggiungersi anche De Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare a Torino nei prossimi giorni. Ritornando però sul difensore centrale Demiral, secondo le ...

Juventus - Icardi avrebbe rifiutato il Napoli - vuole solo i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa che dovrebbe portare De Ligt a Torino, così da poterlo utilizzare già nelle amichevoli asiatiche. Fra i match che la Juventus affronterà in terra asiatica, i bianconeri giocheranno anche contro l'Inter, che invece ha deciso di lasciare a casa Mauro Icardi. La ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

Calciomercato Juventus News/ De Ligt venerdì in Asia coi bianconeri - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus, oggi 15 luglio 2019: De Ligt partirà coi bianconeri in tournée venerdì, intanto Zaniolo vuole la Juve., Ultime notizie,

Retroscena Buffon - rifiutati due top club prima di tornare alla Juventus : troppo forte il richiamo dei bianconeri : Secondo la stampa inglese, il portiere italiano avrebbe rifiutato le due squadre di Manchester prima di approdare nuovamente alla Juventus Il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus è ormai ufficiale, ma questo pazzesca storia di mercato avrebbe potuto anche non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail infatti, il portiere italiano ha rifiutato ben due proposte importanti, pervenutegli dalle due squadre di Manchester: ovvero ...

Calciomercato Juventus : Pogba - i bianconeri avrebbero mollato la presa : Clamorosa svolta nel Calciomercato della Juventus per la trattativa Paul Pogba. Secondo il Daily Mail, che riporta la notizia attraverso il suo sito internet, i bianconeri si sarebbero sfilati dalla corsa al centrocampista campione del mondo del Manchester United. Il quotidiano britannico scrive che sarebbe stato Pavel Nedved a chiudere ogni tipo di contatto rivelando a Mino Raiola il desiderio di ritirarsi dalla lotta e lasciando così campo ...

Calciomercato Juventus - Cancelo verso il Barcellona : i bianconeri chiedono 60 milioni : Il Barcellona sorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao Cancelo, che la Juventus è disposta a cedere per 55-60 milioni.“powered by Goal”L’ultima positiva stagione non è bastata a Joao Cancelo per convincere lo staff della Juventus, che ha deciso di mettere sul mercato l’esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il Barcellona, piombato con forza nella corsa a tre.Secondo quanto ...

De Ligt alla Juve : i bianconeri spingono - offerta portata a 67 milioni : La Juventus continua a spingere per De Ligt e sembra essersi avvicinata alle richieste dell’Ajax. Punta ad accogliere il giocatore in settimana.“powered by Goal”Matthijs De Ligt è certamente non solo uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, ma è uno degli obiettivi principali della Juventus in questa finestra estiva di calciomercato.Il club bianconero infatti ha individuato nel giovanissimo capitano dell’Ajax l’uomo giusto per rafforzare ...

Inter - la Juventus insiste per Icardi : il centravanti vorrebbe solo i bianconeri : Il vero tormentone di mercato questa estate è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino lascerà sicuramente l'Inter, come annunciato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e confermato in conferenza stampa dal tecnico, Antonio Conte. Resta da vedere quale sarà la sua destinazione: molto probabilmente, il centravanti resterà in Italia anche per volontà della moglie e agente, Wanda Nara, che avrebbe già rifiutato ...

Calciomercato Juventus - l’Everton piomba su Moise Kean : pronta una super offerta per i bianconeri : Il club inglese ha messo l’attaccante italiano nel mirino, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una super offerta Non solo mercato in entrata, la Juventus deve difendersi anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri giocatori. L’ultimo arriva dall’Inghilterra e ha come protagonista l’Everton, deciso a strappare Moise Kean alla società campione d’Italia. Secondo il ‘Mail’, i ...

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Bianconeri in pole per Pogba' - contatti per Lukaku : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e vuole rinforzare soprattutto il centrocampo, il reparto che forse ha avuto maggiori lacune ultimamente. Il primo obiettivo del direttore Fabio Paratici è Paul Pogba, fortissimo centrocampista in forza al Manchester United. Il giocatore francese è partito ...

Calciomercato Juventus - la stampa britannica svela l’offerta per Pogba : proposta monstre dei bianconeri : Secondo quanto riferito dai media britannici, la società bianconera avrebbe presentato al Manchester United una offerta faraonica La Juventus non molla la pista Pogba, presentando un’offerta davvero clamorosa per strappare il francese al Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Times’, la società bianconera avrebbe offerto 120 milioni di sterline, quasi 134 milioni di euro, per ingaggiare il centrocampista ...

Calciomercato Juventus - Raiola allo scoperto : “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri - ma…” : L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf. AFP/LaPresse L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, ...