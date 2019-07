Inter | tra i giocatori in partenza ci sarebbero Joao Mario e Miranda

Sky : l’Inter pronto a trattare con il Napoli - ma non c’è l’ok di Icardi : Nello speciale dedicato al calciomercato Sky parla delle ultime mosse del Napoli che, dopo il rallentamento dell’affare James Rodriguez, continua a sondare il terreno per il reparto offensivo. Icardi resta una delle possibili scelte del club azzurro e, secondo la redazione di Sky Sport l’Inter sarebbe pronta a trattare. De Laurentiis, che ha parlato di voler portare a Napoli un attaccante da 30 gol , sarebbe disposto ad aprire una ...

Mara Venier si mostra con il ghiaccio sul viso dopo l’Intervento : Mara Venier sta passando veramente un periodo d’oro e si sta godendo le vacanze estive in compagnia degli affetti più cari. Una pausa meritatissima, dopo una stagione televisiva piena di successi. Grandi soddisfazioni, insomma, che neanche un piccolo inconveniente può rovinare. Piccolo, come l’intervento ai denti che la conduttrice ha dovuto subire in questi giorni. Maria Venier si è mostrata ai suoi follower con una busta di ghiaccio poggiata ...

Protesi di aorta attraverso la carotide : eccezionale Intervento cardiochirurgico : Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento di Protesi di aorta passando dalla carotide anzichè dalla gamba. E' successo a Torino

Napoli - le opposizioni contro l’Amministrazione Comunale : “E’ la fine dell’Interesse pubblico” : “Con questa convenzione – ha detto il consigliere del M5s, Matteo Brambilla – si pone la parola fine all’interesse pubblico dello stadio e si apre la strada all’interesse privato”. Questo il parere delle forze di opposizione. A Brambilla si aggiunge David Lebro, consigliere de La Città: “Oggi con il servizio a domanda individuale – ha affermato – il costo per la società è di 2 milioni e ...

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'Interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...

Francesco Bellomo Interrogato 9 ore : nega tutto/ Ex giudice "allieve non maltrattate" : Francesco Bellomo interrogato per 9 ore dal Gip di Bari: l'ex giudice nega tutte le accuse, 'non ho mai maltrattato le allieve'. Chiesta revoca arresti

Basket : Nicolò Melli salta il training camp dell’Italia a Pinzolo - verso i Mondiali - per i postumi di un Intervento al ginocchio : Nicolò Melli non farà parte del training camp dell’Italia di coach Meo Sacchetti che, a Pinzolo (23-29 luglio), comincerà la preparazione verso i Mondiali di Cina 2019. La decisione è stata presa in accordo tra il giocatore, lo staff medico della Nazionale e il commissario tecnico azzurro Melli ha infatti subito un intervento al ginocchio al termine della stagione in Turchia, con il Fenerbahce, già programmato da tempo. Le condizioni del ...

Sui tragici fatti di Vittoria e Scicli Interviene anche Confcommercio : Sui tragici fatti di questi giorni a Vittoria e a Scicli, si registra anche l'intervento di Confcommercio Ragusa. “Sono episodi che devono allertare"

Tutto pronto per il “Premio Internazionale Basilicata” : tra gli ospiti Marco Giallini : Solo pochi giorni alla partenza delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”: la manifestazione, arrivata quest’anno all’undicesima edizione, si terrà dal 22 al 27 luglio nella “perla del Tirreno”. Ad un parterre già ricchissimo di ospiti si aggiunge uno dei volti più amati del grande e piccolo schermo italiano: l’attore Marco Giallini. Vincitore di tre Nastri d’argento, la sua ...

Icardi e la guerra all'Inter : il centravanti vorrebbe restare a Milano : Mauro Icardi continua ad essere al centro delle voci di mercato e dei rumors extra campo da qualche mese a questa parte. Il centravanti argentino, da febbraio in poi, è finito al centro delle polemiche dopo che il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. La società nerazzurra, questa estate, sembra avere le idee chiare e non vuole puntare su di lui in vista della prossima stagione. A dichiararlo ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini Intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Botta e risposta tra i deputati dem Alessia Morani e Carmelo Miceli e il deputato di Fdi, Paolo Trancassini. “Durante l’esame del decreto Sicurezza bis nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, oggi il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini -denunciano i deputati Pd- ha fatto delle dichiarazioni sul caso della Sea Watch che vanno immediatamente trasmesse alla Procura che sta ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini Intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ (2) : (AdnKronos) – Ribatte Trancasssini: “Se quelli del Pd pensano di intimorirmi e imbavagliarmi con il richiamo alla magistratura cascano male. Oggi, durante la discussione del ddl Sicurezza a commissioni riunite ho solo ricordato al Pd che il salvataggio in mare lo svolge già egregiamente la Capitaneria di porto e che le Ong sono più vicine al ruolo di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina che di salvatori di vittime. Ho ...

