India | si spezza il pendolo | due morti e decine di feriti in un parco divertimenti

Giostra si spezza e precipita nel vuoto - 2 morti in India! Il video dell’incidente : Almeno due giovani sono morti domenica in un parco giochi ad Ahmedabad, in India, quando improvvisamente il pilone portante di una Giostra si è spezzato e le persone che si trovavano in quel momento sull'attrazione sono precipitate nel vuoto. Un visitatore del parco ha realizzato un video durante il tragico incidente. Una tragedia si è consumata sotto gli occhi increduli dei visitatori di un parco giochi in India, ad Ahmedabad. ...