Come sarà la nuova Alitalia della cordata Fs-Delta-Mef-Atlantia

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) TheBoeing 777 jetliner transporting Pope Francis prepares to take off from Fiumicino airport on February 3, 2019, as the Pope is on his way to a three-day visit to the United Arab Emirates. – The United Arab Emirates prepares to warmly welPope Francis, marking the first ever papal visit to the Arabian Peninsula. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)(ma non era una società “decotta” per il vice premier pentastellato Luigi Di Maio?), che doveva essere esclusa dalla gestione delle autostrade, entra nell’affaire. Certo sembra più un ingresso “forzoso”, forse uno scambio contrattuale per evitare di perdere le preziose concessioni austradali in vigore fino al 2038 che Di Maio dice di voler comunque revocare (“Sulla revocaconcessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo ...

FabrizioRomano : Bennacer al Milan, zero dubbi e operazione conclusa: l’Arsenal conferma che non pareggia l’offerta e il centrocampi… - NicolaPorro : “Il paese si svuoterà, nel giro di qualche anno crolleranno il valore di case e negozi e sarà allora che, come in a… - carlosibilia : Manca solo un passo e, ancora una volta, quello che tutti dicevano 'impossibile', sarà realtà. 500 milioni di euro… -