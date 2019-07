Avvistata una medusa gigante | grande quanto un corpo umano | l’incredibile incontro con un

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Una sub ha avuto uncon unacome un essere, al largo della costa della Cornovaglia. Lizzie Daly stava nuotando vicino Falmouth quando ha incontrato la, della specie polmone di mare, la piùche avesse mai visto,il suo stesso. Lizzie, presentatrice TV e ambientalista, stava nuotando per la campagna Wild Ocean Week, che aiuta a trovare fondi per la Marine Conservation Society. Il polmone di mare è la piùspecie trovata nelle acque britanniche e può pesare fino a 35kg e avere un diametro fino a 90cm! Queste creature marine sono state osservate a centinaia sulle coste della Cornovaglia recentemente. Un appassionato ha dichiarato a Cornwall Live di aver visto più polmoni di mare negli ultimi giorni che negli ultimi 15 anni e che erano molto più grandi di quelli osservati in precedenza. I polmoni di mare sono ...

