Polizia Penitenziaria interviene sulla morte dei due bambini a Vittoria

Sicurezza : fonti M5S - avanti con emendamento Polizia penitenziaria : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo presentato un emendamento al dl Sicurezza per dare maggiore tutele alla polizia penitenziaria in caso di aggressioni in carcere. Ci auguriamo che l’emendamento passi senza alcun problema di ammissibilità, come già avvenuto con altri emendamenti”. Così fonti M5S, sul testo in discussione alla Camera. L'articolo Sicurezza: fonti M5S, avanti con emendamento polizia penitenziaria ...

Carceri : Di Maio - ‘da Polizia Penitenziaria ruolo fondamentale per sicurezza’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Un piacere oggi onorare il 202° anniversario della polizia penitenziaria e stare in mezzo ai suoi agenti, persone che ogni giorno servono lo Stato con passione e professionalità. E attenzione a non commettere l’errore di pensare che il compito della polizia penitenziaria si esaurisca al solo interno della Carceri, perché invece svolge un ruolo fondamentale nella preservazione della pubblica ...

Carceri : Mattarella - ‘grazie a Polizia Penitenziaria per generoso impegno’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “In occasione del 202° anniversario della costituzione del Corpo sono lieto di formulare, a nome di tutta la Nazione e mio personale, le più vive espressioni di gratitudine agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria per il costante e generoso impegno che pongono nell’adempimento dei loro doveri”. Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...

Concorso Polizia Penitenziaria 2019 - 754 posti : pubblicata la banca dati - dal 9 al 25 luglio le prove : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Concorso, indetto con decreto lo scorso 11 febbraio, ha lo scopo di potenziare il quantitativo di personale in servizio presso l’amministrazione Penitenziaria. La domanda per il Concorso Polizia Penitenziaria doveva essere inviata entro e non oltre il 6 aprile. Dopo il rinvio, il 4 giugno è stato ...

Rebibbia : personale Polizia Penitenziaria aggredito da detenuto : Roma – A pochi giorni dalle rivolte nei penitenziari di Rieti e Napoli un altro grave evento critico vede coinvolta una struttura detentiva italiana, Roma Rebibbia. A darne la notizia e’ Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che racconta quanto avvenuto nel carcere romano: “Ieri pomeriggio nella Casa circondariale nuovo complesso di Rebibbia, all’interno della ...

Concorso Polizia Penitenziaria 2019 - 754 posti : diario rinviato al 4 giugno. Tutte le informazioni per partecipare : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Concorso, indetto con decreto lo scorso 11 febbraio, ha lo scopo di potenziare il quantitativo di personale in servizio presso l’amministrazione Penitenziaria. La domanda per il Concorso Polizia Penitenziaria doveva essere inviata entro e non oltre il 6 aprile. Il 4 giugno 2019 verrà pubblicato il diario ...