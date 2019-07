Ora a Venezia i piccioni camminano sulla pizza

Basket - EuroCup 2019-2020 : le date - gli Orari e tutte le partite di Virtus Bologna - Venezia - Brescia e Trento : Poche ore dopo il sorteggio dell’edizione 2019-2020 di EuroCup, è stato diramato il calendario completo della seconda competizione a gestione ECA. La regular season comincerà a ottobre per terminare a metà dicembre, per poi proseguire da gennaio a marzo 2020 con le Top 16 e quindi con le fasi a eliminazione diretta: quarti, semifinali e finale saranno al meglio delle tre partite, con l’ultimo atto in programma il 21, 24 ed ...

Maltempo a Venezia - nave passa a San Marco nonostante il tempOrale : “Imbecilli e basta” : Dopo l'incidente della Costa Deliziosa, un'altra grande nave, la Horizon di origine francese, è passata lunedì sera nel Bacino di San Marco a Venezia nonostante le raffiche di vento e il temporale. In un video gli insulti dell'equipaggio di un rimorchiatore: "Questi sono imbecilli, sono imbecilli, e basta...tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Siamo punto e a capo".Continua a leggere

TempOrale su Venezia : danneggiate sei chiese : Nella tarda serata di Lunedì, un forte Temporale accompagnato da raffiche di vento attorno anche agli 80/100 km/h, ha colpito la zona di Venezia. Appena 24 ore dopo il violentissimo Temporale che...

Risultati esame avvocato 2018-19/ 518 ammessi all'Orale a Venezia. A Milano e Roma... : Risultati esame avvocato 2018-2019, gli esiti pubblicati sui siti delle Corti d'Appello: online dati Roma e Napoli, manca solo Milano

Grandi navi a Venezia : “Si è sfiOrato il disastro forse più della volta precedente. Prima o poi capiterà l’incidente” : Il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caso Grandi navi a Venezia ha dichiarato: “Questo ultimo episodio è ancora più incredibile dell’altro perché la nave è stata lasciata partire pur essendo ampiamente prevista una situazione ...

Violento tempOrale su Venezia : nubifragio e venti tempestosi sulla laguna [VIDEO] : Come previsto il nord-est è stato nuovamente teatro di forti temporali quest'oggi, esattamente come accaduto nell'ultimo week-end per effetto di una "stressante" staticità barica all'interno del...

Costa Deliziosa Venezia : incidente sfiOrato in banchina. Cos’è successo : Costa Deliziosa Venezia: incidente sfiorato in banchina. Cos’è successo Panico in laguna per l’ennesimo pericolo causato dal passaggio di una nave da crociera a Venezia. La Costa Deliziosa ha rischiato di impattare con la banchina e con uno yacht nei pressi del bacino San Marco. Per fortuna, non c’è stato alcun impatto (come successo invece il mese scorso con un’altra nave da crociera, la MSC Opera, che ha danneggiato un ...

Maltempo a Venezia - nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiOra uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Grandi navi - incidente sfiOrato a Venezia : io - scrittore - non trovo le parole per raccontarvi ciò che ho visto : Roberto Ferrucci, Veneziano, è l'autore del video diventato virale che ritrae la Costa Deliziosa mentre sfiora la banchina e uno yacth ormeggiato durante la tempesta in Bacino San Marco: "Le crociere in laguna vanno fermate prima che sia tardi"

Grandi navi - incidente sfiOrato; il sindaco di Venezia attacca : la colpa è del ministro Toninelli : "La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi, il tempo dell'attesa è finito". Replica il ministro delle Infrastrutture: "Brugnaro al solito straparla, vicini a soluzione"

Venezia - sbanda nave crociera : incidente sfiOrato/ Pd e Sindaco "disastro Toninelli" : Venezia, nave Costa Crociere sbanda, incidente sfiorato: video. Sindaco Brugnaro e Pd si scagliano contro il Ministro Toninelli 'è colpa sua'

Dopo la tragedia sfiOrata a Venezia il sindaco attacca Toninelli : "Responsabile chi non ha deciso" : All’indomani dell’incidente sfiorato a Venezia, dove una nave da crociera ha rischiato di scontrarsi con uno yacht, il sindaco della città attaccato Toninelli: “La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha ...

VENEZIA - NAVE CROCIERA SBANDA E SFIOra INCIDENTE/ Video - vertice procura-Capitaneria : VENEZIA, NAVE Costa Crociere SBANDA e rischia di scontrarsi con altre imbarcazioni: Video. In giornata vertice tra Procura e Capitaneria.

Venezia - Costa Deliziosa sbanda e sfiOra incidente/ Video "nave crociera delinquenti" : Venezia, sbanda nave Costa Crociere e rischia di scontrarsi con altre imbarcazioni: Video, da uno yacht 'siete dei delinquenti!'. Oggi vertice in Procura