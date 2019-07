Jovanotti e la spiaggia già ripulita | «Castel Volturno merita di più»

ilmattino

(Di lunedì 15 luglio 2019) Inviato a«Poteva essere il nostro Vietnam, la nostra campagna di Russia, ma si doveva provare a farlo. E ce l'abbiamo fatta», raccontanel backstage di...

lorenzojova : . ?@LaStampa? . Lignano, la spiaggia torna pulitissima dopo il concerto di Jovanotti - La Stampa - lorenzojova : Jovanotti porta in spiaggia la sua Woodstock - Corriere TV - danielamartani : RT @Linkiesta: Tra sessismo, disinteresse per l’ambiente e volontariato per lasciare pulite le aree, i #JovaBeachParty hanno molte più ombr… -