Corte dei Conti | gestione finanziaria 2008-17 Campidoglio non positiva

Genocidio di Srebrenica - la commemorazione a 24 anni dal massacro : Corteo e testimonianze dei parenti delle vittime : Migliaia di bosniaci stanno affluendo al Cimitero memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per la commemorazione delle oltre 8mila vittime del più grande massacro compiuto in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Nel ventiquattresimo anniversario di quello che la giustizia internazionale ha definito un Genocidio compiuto dalle truppe serbo-bosniache di Ratko Mladic, verranno sepolti i resti delle 33 vittime identificate nel corso ...

Banche - la Corte dei conti Ue critica gli stress test Eba : Le prove di stress dell’ABE, l’Autorità bancaria europea, «dovrebbero essere più focalizzate sui rischi sistemici a livello UE». A dirlo è la Corte dei conti europea in una relazione,...

Campania - contestazioni della Corte dei Conti a De Luca e 33 consiglieri regionali : “Crearono commissione inutile e costosa” : Ci sono anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’ex presidente e attuale consigliere regionale Stefano Caldoro e il presidente del Consiglio regionale Rosa D’Amelio tra i destinatari di 34 contestazioni formali emesse dalla Procura della Corte dei Conti della Campania per la costituzione di una commissione speciale d’inchiesta sulle società partecipate ritenuta dagli inquirenti “illegittima e dannosa“. ...

Terremoto in Campania : inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione - De Luca e Caldoro tra i 34 indagati : Figurano anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'ex presidente e attuale consigliere regionale, Stefano Caldoro, tra i destinatari delle 34 contestazioni formali emesse...

Riparte l'odissea dei marò La Corte ci restituisca la dignità : Stefano Zurlo Sette anni e mezzo e siamo solo ai preliminari. La vicenda dei marò sembra sbarcare nell'attualità da un'altra Italia, un mondo che in parte non c'è più; eppure da oggi all'Aia si fa, speriamo, sul serio. Il Tribunale internazionale deciderà a chi spetta la giurisdizione: Italia o India? Era il 15 febbraio 2012 quando nel corso di una missione antipirateria Salvatore Girone e Massimiliano Latorre furono protagonisti di ...

Rai - l'accordo con Fiorello può saltare : "Si teme la Corte dei Conti". Soldi - cosa non torna : Il caso si complica. Si parla del passaggio in Rai di Fiorello che, secondo quanto rilanciato da Dagospia, ora potrebbe anche saltare. "Non tutto sembra filare liscio perché a quanto si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini ci sarebbero dei ritardi per la firma del contratto che l'ad

Trasformazione digitale : l’indagine della Corte dei conti sul Piano triennale per l’informatica : La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome). l’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle amministrazioni territoriali richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività operative ...

Minori stranieri - la Corte dei Conti : “Sprar costano meno dei centri straordinari. Meno sprechi se sistema fosse unico” : L’ultima relazione della Corte dei Conti chiede al ministero dell’Interno di puntare sullo Sprar, il sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati anche per quanto riguarda i bambini arrivati nel nostro Paese da soli. Quindi evitare la solita logica dell’emergenza che rende il sistema italiano una lotteria e invece puntare a un modello unico, organizzato, pianificato, governato. Che permetterebbe di avere Meno sprechi ...

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per danno erariale. E c’è un altro procedimento aperto : Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per un danno erariale di 15mila euro. Da presidente della Provincia di Firenze, nel 2005, secondo i giudici contabili, aveva nominato un collegio di direzione provinciale invece di un singolo direttore generale. Con l’ex premier sono stati condannati anche i quattro dg e l’assessore al Bilancio in carica al momento della nomina. La Corte dei Conti ha ritenuto ...

Corte dei Conti : ex sindaco di Scicli Susino condannato a risarcire 21 mila euro : L’ex sindaco di Scicli Susino condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 21.400 mila euro al Comune per affidamento incarico esperto del sindaco