A Ruota Libera | la domenica tra storie e sentimenti di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini su A Ruota Libera : “E’ un programma che aiuta” : Francesca Fialdini svela le prime anticipazioni su A Ruota Libera: “I programmi di questo tipo aiutano…” Raggiunta dai colleghi di TvBlog in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, Francesca Fialdini ha svelato le prime anticipazioni sul suo nuovo programma, dal titolo A Ruota Libera, che condurrà ogni domenica pomeriggio sulla prima rete dalle 17.35 alle 18.40, dopo la ...

Francesca Fialdini a Blogo : "In 'A Ruota libera' si punta al divertirsi - allo stare insieme... con la possibilità di andare da un punto all'altro della vita" : A partire dal 15 settembre 2019, alle 17,35, Francesca Fialdini sarà alla guida di un nuovo programma, in onda tutte le domeniche su Rai 1, A ruota libera.Un contenitore pomeridiano che racconta storie diverse ogni domenica. Imprevedibile come la vita, A ruota libera è l'happening shoe che regala solo emozioni positive. Un programma ricco di contenuti, per un pomeriggio all'insegna del buonumore. Tante sorprese, tanti diversi sapori: i ...

Martina Nasoni a Ruota Libera : tristezza - ex fidanzato e nuovi incontri : Ultime notizie su Martina Nasoni: ecco cos’ha confessato la vincitrice del Gf Martina Nasoni non si perde mai d’animo. Un nuovo capitolo della sua vita è cominciato da quasi un mese e ammette sempre di essere felice (anche senza Daniele Dal Moro). Non abbiamo la certezza assoluta che la sua frequentazione con Daniele sia terminata […] L'articolo Martina Nasoni a ruota libera: tristezza, ex fidanzato e nuovi incontri proviene da ...

Prenderà il posto di Cristina Parodi! Francesca Fialdini condurrà “A Ruota libera” sulla Rai : Da quello che si capisce, nei corridoi Rai sembra chiaro un ricollocamento di Francesca Fialdini. Dopo l’addio a La vita in diretta, ora per lei è arrivato il momento di cambiare aria e forse persino allontanarsi da quello che secondo tanti è l’amore di una vita: Tiberio Timperi. Per la Fialdini, già da giorni si parla di uno show domenicale, nello spazio che fu di Cristina Parodi col programma La prima volta: voci confermate, ...

Ecco A Ruota Libera con Francesca Fialdini da settembre su Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo l'esperienza biennale alla Vita in diretta, torna da settembre nel pomeriggio di Rai1 Francesca Fialdini che stavolta conquista la conduzione solitaria in un nuovo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, nello spazio che fu di Cristina Parodi, come anticipato proprio da queste colonne giorni fa.Il titolo di questa nuova produzione sarà, come anticipato del Secolo XIX A ruota libera, TvBlog ha indagato per capire ...

Pd - Lotti a Ruota Libera : “Subito violenza privata”. E sui vertici dem : “Festival dell’ipocrisia. Due pesi e due misure” : “Siamo di fronte una vera e propria violenza privata nei miei confronti”. Luca Lotti torna a parlare a distanza di quasi un mese dalla sua autosospensione dal Partito Democratico. L’ex ministro e braccio destro di Matteo Renzi, coinvolto nell’indagine della Procura di Roma sul Csm, sceglie ancora una volta parole di cariche di rabbia per sostenere la legittimità dei propri atti e, a suo dire, l’ingiustizia delle ...

UeD Luigi - Irene Capuano a Ruota Libera : figli - nozze e troni saltati : UeD parla Irene Capuano. L’ex corteggiatrice a ruota libera su Luigi Mastroianni e i troni saltati: figli, nozze, le parole su Giulia-Manuel e la frecciatina ad Angela Nasti Come stanno Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Benissimo. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta vivendo un periodo molto intenso e felice dal […] L'articolo UeD Luigi, Irene Capuano a ruota libera: figli, nozze e troni saltati proviene da ...

Josef Fares a Ruota Libera dal confronto tra God of War e Red Dead Redemption 2 al problema degli utenti che non finiscono i giochi : Non solo dei chiarimenti sulla questione "Fuck the Oscars" ma Josef Fares (Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out) durante un panel del Gamelab di Barcellona si lascia anche andare a delle considerazioni sull'industria e su due dei videogiochi più importanti degli ultimi anni: God of War e Red Dead Redemption 2. "La ragione per cui God of War ha vinto quasi sempre contro Red Dead Redemption 2? Credo perché God of War si prende alcuni rischi ...

Giulia De Lellis a Ruota Libera su IG : 'Iannone è stato paziente - mi piacciono gli str...' : È una Giulia De Lellis senza peli sulla lingua quella che ieri sera ha chiacchierato con i fan su Instagram: mentre Andrea Iannone faceva le prove per il Gran Premio di Assen, l'influencer ha deciso di passare il tempo rispondendo al "Fammi una domanda". Oltre a svelare com'è nata la storia d'amore con il motociclista, la giovane non si è tirata indietro dal replicare a richieste piuttosto scomode, come la frecciatina che le ha lanciato Cecilia ...

Valeria Marini a Ruota Libera su Pamela Prati : “Ho incontrato Eliana” : Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati. L’intervista: “Lei vittima, poi ha cominciato a dire cavolate”. Svelato anche un retroscena su Eliana Michelazzo: “L’ho incontrata pochi giorni fa” Si è mostrata ‘stellare’ come al solito Valeria Marini nell’ultima intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo. La giunonica showgirl, durante la chiacchierata, ha affrontato anche il ...

Carl Pei a Ruota Libera su OnePlus e sul futuro della compagnia : Nel corso di una lunga intervista rilasciata a FoneArena, Carl Pei di OnePlus ci parla del futuro della compagnia e di numerose curiosità. L'articolo Carl Pei a ruota libera su OnePlus e sul futuro della compagnia proviene da TuttoAndroid.

Nek a Ruota Libera sulle avance delle fan : “C’è un limite a tutto” : Nek a ruota libera sulle avance delle fan. Il cantante in confidenza: “C’è un limite a tutto” Il successo e gli effetti collaterali. Nek, di recente, si è confidato ai microfoni dei Lunatici, trasmissione di Rai Radio 2, parlando di diversi aspetti della sua vita privata e pubblica. Nel dettaglio, ha affrontato il rapporto che […] L'articolo Nek a ruota libera sulle avance delle fan: “C’è un limite a ...

Nek a Ruota Libera sulle avance delle fan : “C’è un limite a tutto” : Nek a ruota libera sulle avance delle fan. Il cantante in confidenza: “C’è un limite a tutto” Il successo e gli effetti collaterali. Nek, di recente, si è confidato ai microfoni dei Lunatici, trasmissione di Rai Radio 2, parlando di diversi aspetti della sua vita privata e pubblica. Nel dettaglio, ha affrontato il rapporto che […] L'articolo Nek a ruota libera sulle avance delle fan : “C’è un limite a ...

Che tempo che fa - Heather Parisi a Ruota libera. E spiazza Fazio : Heather Parisi è tornata in Rai e lo ha fatto con il botto. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, ha inondato lo studio con il suo entusiasmo, facendo ballare anche Luciana Litizzetto. In splendida forma, la soubrette ha scherzato con il conduttore e ha rotto il ghiaccio raccontando un aneddoto sul dietro le quinte. Approfittando della scaramanzia del presentatore, infatti, la soubrette gli ha fatto ...