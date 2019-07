ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Monica Pirovano, amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali ed exdi Confindustria Valle d’Aosta, è statain stato di libertà per furto aggravato. E’ accusata di essersi appropriata, all’aeroporto di Torino Caselle, di unda 8mila euro e di un costosottodimenticato da un’altra passeggera nella vaschetta che passa al controllo del metal detector. L’indagine è stata condotta da Polaria e coordinata dalla Procura di Torino dopo la denuncia fatta dalla proprietaria dei preziosi, che stava imbarcandosi con la famiglia per la Sardegna e che in un primo tempo pensava che orologio efossero stati ritirati, dopo il passaggio al controllo, dal marito. Gli agenti di polizia, analizzando le banche dati dei passeggeri del 21 giugno allo scalo di Caselle e le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno identificato la ...

fattoquotidiano : “Rubò un Rolex e un bracciale Tiffany all’aeroporto”, denunciata manager ex presidente di Confindustria Valle d’Aos… - Cascavel47 : “Rubò un Rolex e un bracciale Tiffany all’aeroporto”, denunciata manager ex presidente di Confindustria Valle d’Aos… -