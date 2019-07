LIVE Tunisia-Senegal 0-0 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | non si sblocca il

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59′ Match che non sial Cairo! 57′ HASSEN!!!! MA ANCORA UN ERRORE DI MANE!! Taglio meraviglioso di Niang per il giocatore delrpool, che, ancora, non riesce a concludere a rete. 56′ CROSS SBILENCO DI GASSAMA! Si addormenta Hassen e il pallone colpisce la traversa. 54′ CHE RISCHIO DI KOULIBALY! Khenissi pressa e il #3 serve di testa il proprio portiere. 53′ Contropiede di Mané interrotto per un fallo su Kouyate: si salva la. 51′ Meglio lain questa partenza del secondo tempo. 49′ GOMIS! Che risposta sul destro di Sassi! 48′ CHE ERRORE DI DRAGER! Pallonetto alto di poco ma che uscita a vuoto di Koulibaly… 48′ Punizione per ilsfruttata male: Sabaly non riesce a piazzare il colpo di testa. 46′ Si riparte! Fuori capitan Msakni, dentro ...

