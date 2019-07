L' attacco del Pd a Salvini stavolta è frontale Lui | Provocazioni

Calciomercato Bologna - pazza idea per l’attacco : si pensa ad un ex attaccante del Liverpool : Il club rossoblù continua a lavorare sul mercato, la nuova idea per l’attacco conduce all’ex Liverpool Sturridge Il lavoro continua, seppure con la tristezza nel cuore dovuta alla malattia di Sinisa Mihajlovic, che ieri ha annunciato di avere la leucemia. Sturridge – LaPresse/PA L’allenatore rossoblù per un po’ non potrà seguire la propria squadra, che rimarrà comunque nelle sue mani nonostante questo brutto ...

Juventus - Icardi possibile obiettivo per l'attacco ma si attende l'apertura dell'Inter : Mauro Icardi è sicuramente l'oggetto del desiderio di questa sessione di calciomercato. Negli ultimi giorni si è parlato del forte interesse del Napoli, pronto a mettere sul piatto sessanta milioni di euro per il suo cartellino e un ingaggio da oltre otto milioni di euro. Proposta che, però, è stata rifiutata dal centravanti argentino. Per questo motivo l'unico club che sembra essere rimasto in corsa per l'ex capitano dell'Inter è la Juventus, ...

L’attacco di Salvini alle ong mette in pericolo tutto il mondo della solidarietà : La forza dell’Italia sta anche nel suo straordinario capitale sociale positivo, che ha garantito la tenuta del Paese come sistema pure nelle stagioni delle crisi più dure. Un capitale sociale fatto da comunità territoriali coese, imprese intraprendenti e inclusive, organizzazioni di volontariato e che oggi rivela preoccupanti segnali di erosione.L’allarme viene da uno dei più acuti e autorevoli osservatori ...

Calciomercato - le notizie del giorno – La nuova Samp - i nomi per l’attacco del Bologna - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA nuova SampDORIA DI DI FRANCESCO – L’ultima stagione è stata comunque molto importante ma adesso l’intenzione in casa Sampdoria è quella di alzare definitivamente l’asticella. Il presidente Ferrero si sta ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Fiorentina chiude per Lirola - casting in attacco del Bologna - ritorno di fiamma della Samp : ultime ore di Calciomercato caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, pronte a chiudersi importanti trattative in vista della prossima stagione. Manovre in attacco in casa Bologna, può andare via Santander ed i nomi per il reparto avanzato sono quelli di Kouame, Gabbiadini e Inglese, per il centrocampo il più vicino è Obiang. Il Lecce non si ferma e dopo Rossettini e Lapadula ha messo nel mirino Agustín Rogel, calciatore ...

L'attacco frontale del M5s all'alleato Salvini sulla vicenda migranti : "Nel tentativo di nascondere l'evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando, nuovamente, in una gaffe dietro l'altra". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s), sulla sua pagina Facebook, commentando le ultime notizie sui migranti. Scrive Di Stefano: "Si è chiesto l'intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di Finanza a svolgere le ...

Scherma - Arianna Errigo all’attacco : invita un’istanza alla Giunta del Coni : Arianna Errigo torna all’attacco e, tramite il suo avvocato Cesare Di Cintio, ha inviato un’istanza alla Giunta del Coni. La schermitrice ha invitato a spiegare quali sono i criteri di selezione che impediscono agli atleti di partecipare alle gare di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in due specialità. La monzese, infatti, si era vista negare la possibilità di puntare al doppio pass a cinque cerchi nel fioretto e nella ...

Se gli hacker della Cina vanno all’attacco delle big tech : Cybersecurity (Getty Images) Qualche mese fa, si era parlato della fine della tregua tra Cina e Stati Uniti. Dopo gli accordi siglati tra Barack Obama e Xi Jinping nel 2015, l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump ècoinciso con una ripresa degli attacchi informatici lanciati dalla Repubblica Popolare per colpire entità statunitensi. A giudicare dall’inchiesta pubblicata da Reuters, però, questo periodo di tregua è stato più una vana speranza ...

Expo : M5S all’attacco - Sala condannato del giorno - Zingaretti lo farà dimettere? : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Oggi il ‘condannato del giorno nel Pd’ è…. il sindaco di Milano, Beppe Sala! Sembra una lotteria, invece è la triste realtà. Ormai abbiamo perso il conto di tutti gli indagati e condannati del Partito democratico. L’ultimo, in ordine temporale, è Sala, importante esponente del Pd e renziano doc, condannato per falso ideologico a una pena di 6 mesi di reclusione (convertita in ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Nome nuovo per l’attacco dell’Inter - il Napoli è scatenato : la Roma ‘italiana’ : Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deRomanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e sbarazzino. Il tecnico, sì, ma non ...

J-Ax si schiera con Carola Rackete - il duro attacco a Salvini prima del concerto : Il rapper J-Ax dal palco del Bologna Sonic Park ha ribadito il suo appoggio a Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch 3 attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sea Watch, il gip libera Carola Rackete: “Ha agito in adempimento di un dovere”. Salvini: “Mi vergogno per magistrati” L'articolo J-Ax si schiera con Carola Rackete, ...

Otto funzionari del governo afghano sono stati uccisi durante un attacco dei talebani nella provincia di Kandahar : Otto funzionari del governo afghano sono stati uccisi durante un attacco dei talebani contro un edificio governativo, nella provincia di Kandahar. Secondo l’agenzia stampa Reuters i funzionari appartenevano alla commissione elettorale ed erano impegnati nel processo di registrazione degli elettori (a

Ong all'attacco dell'Italia : altre due a caccia di migranti : Fausto Biloslavo La spagnola Open arms e la tedesca Sea Eye verso la Libia. L'esperto: "Piano coordinato per sfidarci" L'«offensiva» delle Ong talebane dell'accoglienza contro l'Italia è appena cominciata. Due nuove navi degli «umanitari» duri e puri stanno facendo rotta verso la Libia. «Ci sono altre barche di una Ong tedesca e una spagnola, che navigano verso il Mediterraneo (centrale, ndr)» annuncia in diretta su Facebook il ...