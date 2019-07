Hamilton re di Silverstone per la 6° volta Duelli esaltanti E l’errore di Vettel

F1 GP Gran Bretagna 2019 - Hamilton vince a Silverstone. Incidente per Vettel : Lewis Hamilton re d'Inghiterra: il pilota inglese della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, beffando il compagno di squadra Valtteri Bottas, con cui ha battagliato duramente nella prima fase della gara. Il campione del mondo in carica ha approfittato dell'uscita della safety car per balzare davanti a tutti e poi non ha più lasciato la leadership, passando con ampio margine sotto la bandiera a scacchi. Sale sul podio Charles ...

‘God Save… Lewis’ - settebello Hamilton a Silverstone : Leclerc sul podio grazie ad un maldestro Vettel : Gara perfetta del pilota della Mercedes, che vince davanti al proprio pubblico e centra la settima vittoria stagionale: sul podio anche Bottas e Leclerc Davanti al proprio pubblico non poteva finire in altro modo, Lewis Hamilton regala l’ennesimo spettacolo a Silverstone, vincendo da dominatore un Gran Premio tutt’altro che semplice. ANDREJ ISAKOVIC / AFP Colpa di uno strenuo Valtteri Bottas, che prima gli ruba la pole per sei ...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Vettel tampona Verstappen - Hamilton sempre leader : 43° giro - Hulkenberg procede lentamente con la Renault mentre Raikkonen supera Albon per l'ottava posizione La direzione gara infligge 10" di penalità a Vettel per la...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Hamilton leader - Verstappen tallona Vettel : 35° giro - Bel sorpasso di Leclerc su Gasly all'esterno 35° giro - Pit per Norris che riparte con gomme dure 33° giro - Verstappen ha aumentato il ritmo e si avvicina a...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Hamilton leader su Bottas - Vettel 3° - Leclerc 6° : Momento tranquillo per le prime posizioni, ma dietro Ricciardo è in lotta con Norris per la ottava piazza 26° giro - Hamilton 1"3 su Bottas, 6"6 Vettel, 9" Verstappen che...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Safety-car e pit-stop - Hamilton passa in testa su Bottas e Vettel : La Safety-car è pronta a rientrare ai box, tutti vicini, si riparte, Hamilton tiene bene il comando su Bottas e Vettel, dietro Albon attacca Norris, Perez urta Ricciardo e danneggia...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Bottas doma Hamilton - battaglia tra Leclerc e Verstappen : 19° giro - Finisce nella ghiaia Giovinazzi con l'Alfa Romeo. Chiamata la safety-car 18° giro - Infuria una battaglia incredibile tra Leclerc e Verstappen che sta resistendo da campione...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Bottas doma Hamilton - Verstappen attacca Leclerc : 12° giro - Strana scelta per Gasly che pur con gomma media viene già chiamato ai box per montare gomme dure 11° giro - Leclerc ha respinto con forza gli attacchi di Verstappen,...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : tra Bottas e Hamilton grande battaglia al via : 4° giro - Hamilton sembra domato ed ora si trova a 1"3 da Bottas 3° giro - Hamilton passa Bottas con una grande manovra, ma il finlandese ripassa Lewis. Incredibile...

F1 - gp di Silverstone : Bottas e Hamilton davanti al ferrarista Leclerc – segui la diretta : Bottas, Hamilton, Leclerc: è questa la griglia di partenza del gran premio di Silvertone. Un grande Valtteri Bottas ha offuscato nelle qualifiche il suo compagno di squadra Lewis Hamilton conquistando una prepotente pole position. Ancora una doppietta Mercedes, quindi, con le Frecce d’Argento che si confermano dominanti in prova e tutto lascia presupporre che lo saranno anche in gara. Per il finlandese, secondo nel Mondiale a 31 punti da ...