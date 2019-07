CONSIGLI NON RICHIESTI La leva per affrontare i cambiamenti organizzativi

Fondi russi Lega - Bruno Giancotti : "Gianco sono io ma non so nulla di questa storia - avranno chiesto CONSIGLI" : "Sì, Gianco è come mi chiamano gli amici qua, ma di questa storia non ne so nulla", dice Bruno Giancotti, imprenditore italiano residente a Mosca e a lungo una delle figure di riferimento dei leghisti in russia. Il suo nome è infatti finito al centro del caso russia-Lega, dopo essere stato intercett

Scuola : il concorso per dirigenti scolastici non si ferma - ok dal CONSIGLIo di Stato : Riparte il concorso per i presidi della Scuola italiana, sospeso con una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 2 luglio. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso effettuato dal Miur consentendo di portare a termine entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre le prove per l'assunzione di 2900 dirigenti scolastici. Bussetti: "La Scuola italiana non può aspettare".Continua a leggere

Cosa portare e non portare ad un concerto : oggetti essenziali - CONSIGLIati e vietati dalla sicurezza : Siamo nel pieno dell’estate e questa stagione dell’anno è sempre ricca di concerti live dove tutti gli appassionati di musica possono partecipare per ascoltare dal vivo i loro cantanti preferiti e scatenarsi cantando a squarciagola le hit più amate e conosciute del loro repertorio. Se non avete mai assistito ad uno show musicale, è bene che rimediate subito perché prendere parte da un concerto live è senza dubbio una delle esperienze ...

Cannabis - il CONSIGLIo superiore di sanità : «Per ora non è una cura - continuare nella ricerca» : Non c’è una prova scientifica dell’efficacia terapeutica dei preparati della Cannabis: al momento, quindi, non possono essere considerati medicinali. È questo il parere che il Consiglio superiore di sanità ha fornito alla ministra della Salute Giulia Grillo. Ma non è una bocciatura: l’organo consultivo suggerisce di continuare la sperimentazione. Che cosa ne pensa l’associazione Luca Coscioni, fra le prime realtà a promuovere, ormai ...

Cannabis terapeutica - CONSIGLIo superiore sanità : “Ora non è un farmaco. Occorrono sperimentazioni” : Il Consiglio superiore della sanità ha consegnato oggi il suo parere sulla Cannabis terapeutica sul tavolo del ministro della Salute Giulia Grillo. Gli esperti che lo hanno redatto sostengono che non si possa dire che si tratti di un farmaco, perché la Cannabis non è stata sottoposta ai controlli dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali o dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e “non può quindi considerarsi una ...

L’ecologia non va in vacanza : 3 CONSIGLI per un’estate green : L’amore per il pianeta non va in vacanza. Il rispetto per la natura è un impegno che va mantenuto sempre, senza fare eccezioni in estate o quando esploriamo luoghi nuovi. Qualunque sarà la nostra meta vacanziera e anche se sceglieremo di rimanere in città, esistono buone pratiche e piccole regole quotidiane da mettere in pratica per salvaguardare l’ambiente durante la bella stagione.Ridurre l’impatto ...

Fratelli d’Italia - dopo gli arresti dei CONSIGLIeri per ‘ndrangheta l’appello ai territori : “Non far entrare chiunque” : “Stiamo crescendo. Ed è questo il momento in cui fare più attenzione. Diventiamo grandi, nel partito potrebbe entrare di tutto”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, chiama a rapporto i dirigenti territoriali. L’obiettivo è “aprire gli occhi“. Gli arresti, nel giro di pochi giorni, del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, e del consigliere ...

Chiara Nasti criticata per un CONSIGLIo shock ad una fan : "Non bevo acqua da due anni" : Chiara Nasti al centro delle polemiche per il consiglio dato ad una fan. Deianira Marzano: "Cresciuta con l'acqua di pozzo".

CONSIGLI NON RICHIESTI/ La scelta che fa lavorare meglio in azienda : La possibilità di scegliere, anche quando un obiettivo da raggiungere è già stato prefissato, può aiutare a lavorare meglio

Iannone e Giulia da brivido : Alessia Cammarota CONSIGLIa la De Lellis : Giulia De Lellis e Andrea Iannone, botta e risposta romantico. Poi arriva il consiglio di Alessia Cammarota per l’influencer Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ormai una coppia a tutti gli effetti. I due non si nascondono più da un bel po’. Proprio per questa ‘trasparenza’ l’influencer, nei giorni scorsi, si è scagliata anche […] L'articolo Iannone e Giulia da brivido: Alessia Cammarota consiglia la De ...

Caldo - sos per gli anziani : ecco il decalogo e tutti i CONSIGLI utili per gli over 60 - “non sottovalutate i rischi” : “Non sottovalutate i rischi del Caldo, sentite il medico se qualcosa non va, modificate le terapie solo ed esclusivamente su sua indicazione se lo ritiene necessario senza mai fare di testa vostra e tenete sotto controllo tutti quei segnali che possono essere la spia di un eventuale colpo di calore”. Questi i suggerimenti di Senior Italia Federanziani di fronte all’ondata di calore che investe diverse città italiane. ...

Sicilia : Romano - 'i miei CONSIGLI NON richiesti a Musumeci' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Un elenco di quattro punti di "consigli non richiesti al presidente Nello Musumeci". A pubblicarlo sul suo profilo Facebook è il leader di Cantiere popolare Saverio Romano. "1) Inviti la coalizione che lo ha sostenuto alle elezioni per valutare lo stato di attuazione d

Basket – Non solo Kevin Durant - 5 giocatori su 10 subiscono infortuni al tendine d’Achille : i CONSIGLI degli esperti per prevenirli e curarli : Calzature sportive corrette, esercizi di stretching prima degli allenamenti e rafforzare i muscoli del polpaccio. Questi alcuni dei consigli degli esperti per prevenire lesioni al tendine d’Achille, infortuni che colpiscono oltre il 45% dei giocatori di Basket Il Basket è uno degli sport più apprezzati in Italia e all’estero per via della sua dinamicità e numerosi benefici che apporta alla salute mentale e fisica. Basti pensare che secondo ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come dare veri incentivi per migliorare il lavoro : Per motivare una persona a far qualcosa, non è strategico minacciarla di controlli o punizioni. Meglio puntare su una ricompensa