Colesterolo alto | le uova si possono mangiare? Quante a settimana?

Dieta per Colesterolo alto : ecco quali cibi mangiare : La Dieta per colesterolo alto prevede il consumo di una serie di alimenti che in maniera naturale aiutano a controllare i valori del colesterolo

Miso - gli effetti sull’intestino e il Colesterolo alto : Il Miso, condimento ottenuto dalla fermentazione dei fagioli della soia gialla, è un alimento caratterizzato da proprietà importanti per l’intestino. La sua assunzione, in virtù dell’assenza di grassi, risulta utile anche per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo LDL. Caratterizzato da una cromia ambrata, è noto per il suo sapore intenso. Bisogna comunque ricordare che, a seconda del processo di preparazione (dopo la cottura ...

Dieta per Colesterolo alto : anguria come rimedio naturale : La Dieta per il colesterolo alto prevede il consumo dell’anguria come rimedio naturale. E' un frutto ricco di acqua che aiuta a dimagrire

Colesterolo alto? Si rischia l’Alzheimer precoce : Secondo una ricerca condotta da neurologi del Veterans Affairs Medical Center e Emory University di Atlanta, pubblicato su “Jama Neurology”, elevati livelli di Colesterolo cattivo sono risultati associati ad Alzheimer precoce (prima dei 65 anni). L’analisi suggerisce che i livelli di Colesterolo LDL sarebbero connessi all’Alzheimer, indipendentemente da altri fattori. L’Alzheimer precoce è molto più raro rispetto ...