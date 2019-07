Ambra | «Io | disordinaria | e AF ODLAC EHC AM»

Ambra : «Io - disordinaria - e addio panico in volo» : Prendo un volo e vado a Londra. Non me ne frega più niente della paura di volare, sono la «secchiona» dei corsi antipanico e non mi vogliono più tra i piedi ché, dal troppo sapere, disturbo anche i docenti. Non crediate sia facile per me contenere la felicità di riuscire a rimettere piede su un aeroplano, senza dover chiedere ogni volta perdono alla mia adorata dignità, persa tra divise inondate di lacrime e smocciolamenti, slacciamento violento ...