Sinisa Mihajlovic in lacrime | “Ho la leucemia ma la sconfiggerò”

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019) “Voglio essere chiaro con tutti voi, per questo ho indetto questa conferenza”. Il volto di, allenatore del Bologna Calcio, è tirato. Sembra non reggere la pressione. Anche il tono di voce non è quello del solito guerriero, quello del tecnico che sgrida forte i suoi giocatori, li sprona alla vittoria e al successo. Iniziano a scendere le, il timbro si spezza. Poi l’annuncio: “Le analisi hanno detto che c’è qualcosa di non regolare”. L’ex calciatore di Roma, Lazio e Inter, con un passato da allenatore anche sulla panchina di Torino, Catania, Milan, annuncia a tutti la sua tragedia personale: “Ho la, quando me l’hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere”. E le immagini che vengono trasmesse su tutti i siti di informazione sono immagini strazianti, commoventi. A cui tutti noi non eravamo abituati. Ma anche chi ...

FabrizioRomano : 'Io vincerò questa sfida e batterò la malattia. Lo farò per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per chiunque m… - forumJuventus : Forza Sinisa Mihajlovic, in questa partita tifiamo per te. Guarisci presto, ti aspettiamo in campo! ???? - TorinoFC_1906 : Forza Sinisa! Il popolo granata è tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo! Urbano Cairo #SFT… -