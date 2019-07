Renato Sandri | addio all’ex partigiano che fu ambasciatore di Togliatti in Sud America

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019)non c’è più. IlNadia si è spento nella notte tra il 12 e il 13 luglio nella sua casa di Mantova, due settimane prima di compiere 93 anni. Lo storico dirigente del Partito comunista italiano era un vero e proprio uomo d’altri tempi, risoluto e di intelligenza vivace, che ha vissuto una vita lunga e avventurosa. A partire dalla Resistenza che aveva abbracciato da ragazzo all’età di 17 anni, prima come staffetta nel mantovano, poi come combattente in Veneto sui monti Lessini, quindi accanto a Sandro Pertini alla liberazione di Milano nel 1945. Insignito della medaglia di bronzo al valor militare, nel dopoguerra fu il primo presidente dell’Anpi di Mantova di cui è diventato presidente onorario. Da allora il suo legame con la Resistenza, come quello con la montagna, di cui era grande amante ed esploratore, non si è mai spezzato. Apertamente critico ...

