Mihajlovic in lacrime | «Ho la leucemia | ma vincerò per chi mi ama» Sabatini | «Resta il

Bologna - Mihajlovic conferenza in lacrime : “Ho scoperto di avere la leucemia - non vedo l’ora di iniziare la battaglia e di vincerla” : Sinisa Mihajlovic in conferenza parla della malattia Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa del suo problema di salute: “Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questa conferenza stampa per spiegare come stanno le cose. Ho scoperto di avere la leucemia. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la ...

