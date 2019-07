Lukaku all’Inter | affare in standby | intanto salta l’amichevole del Man Utd

lanotiziasportiva

(Di sabato 13 luglio 2019) Resta complicata la trattativa che potrebbe portare: il Manchester United non fa sconti, servirà uno sforzo enorme.“powered by Goal”Quello di Romeluè certamente uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Non è infatti più un mistero il fatto che l’Inter abbia individuato proprio nel centravanti belga il rinforzo ideale per il proprio reparto avanzato.Riuscire a prelevare il giocatore dal Manchester United non sarà però cosa semplice, visto che quella che si è profilata è un’operazione dai costi altissimi.Secondo quanto riportato dalla BBC, i Red Devils sarebbero pronti a cedere il giocatore solo a patto a fronte di un’offerta superiore agli 83 milioni di euro, ovvero la cifra sborsata due anni fa per prelevarlo dall’Everton.Il Manchester United al momento è inamovibile: tecnicamente, che è legato al club inglese da un contratto che scadrà ...

carlolaudisa : Con il blitz di Ausilio a Londra entra nel vivo l’operazione-#Lukaku. Pronta l’offerta per portare all’#Inter il panzer dello #United - saveriocamba : Quindi secondo quest'articolo #Lukaku sarebbe più vicino all'Inter di quanto #Veretout lo sia al Milan. Ok. - member_beries : RT @offsidesquad: #Lukaku in questi giorni sta spingendo come non mai con il #ManchesterUnited per essere ceduto all'#Inter. Conte lo aspe… -