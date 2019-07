L’Assedio | il nuovo programma di Daria Bignardi dal 16 ottobre sul Nove

cinetivu

(Di sabato 13 luglio 2019)è il titolo delcondotto dache andrà in onda sula partire dal 16

simoguidarelli : ?? Siete pronti per il nuovo programma di @dariabig ? “L’assedio “. Ph @Buccosimo styled by ME?? Dress Alberto Bi… - infoitcultura : Daria Bignardi torna in tv con un nuovo programma, L’Assedio: dettagli - Notiziedi_it : Daria Bignardi su Nove con L’Assedio, nuovo programma in stile Invasioni Barbariche -