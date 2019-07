Giancarlo Padovan | ' Fatico molto a capire perché la Juve dovrebbe privarsi di Cancelo'

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Lantus in questa sessione di mercato sta cercando di rendere la rosa più competitiva anche per l'Europa, con acquisti mirati come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e presto siconcludere per De Ligt. In questo lavoro di restyling, molti addetti ai lavori non condividono la scelta di vendere Joao. Tra questi anche, che nel suo editoriale per calciomercato.com ha fatto il punto sui motivi chero spingere la dirigenza della Continassa a non cedere il portoghese.e lantus La testimonianza del giornalista prende il via dalla sua difficoltà nel comprendere il piano dei bianconeri: "ladi". L'alternativa all'ex Valencia sarebbe il 'modesto' De Sciglio o Darmian, per nulla impiegato dal Manchester United. La cessione dell'esplosivo terzino ha soprattutto ragioni di bilancio, ma il ...

