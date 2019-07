Dries Mertens | il re di Dimaro

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Alle 11.06 di ieri, il ciuffo bianco diè spuntato dal tunnel che collega il campo con gli spogliatoi. E, tra il pubblico, c’è stato un boato. Il Corriere dello Sport descrive così l’arrivo diagli allenamenti a, ieri. Dopo il boato il pubblico intona i cori che chiamano il suo nome. “è arrivato, il re di” Per nessun altro giocatore, nemmeno per Milik, ci sarà un calore così in tutta la giornata, scrive il quotidiano:ha oscurato tutti. La gente lo ama non solo per quello che fa in campo ma anche per quello che dà fuori. Dopo ogni allenamento, il Napoli organizza delle sessioni in cui i giocatori possono concedere autografi ai tifosi, in un apposito spazio esterno alo stadio., oltre a questo, si avvicina alle reti di separazione tra spalti e campo e firma altri autografi, stringe mani e scatta selfie. “Le persone lo amano perché ...

