Colin O’Donoghue torna in pista con The Right Stuff per Leonardo DiCaprio dopo Once Upon

(Di sabato 13 luglio 2019) Dimenticate il suo stile piratesco inA time perchéO'Donoghue sta perre in tv ma nella nuova serie sulla NASA firmata da, The. Sarà proprio la società di produzione del premio Oscar a finanziare la serie per National Geographic e che riporterà il pubblico all'apice della Guerra Fredda quando il governo degli Stati Uniti ha messo insieme il Progetto Mercury per dare battaglia ai Sovietici.Questo ha reso grande un gruppo di collaudatori militari, noti come i Mercury Seven, i cui volti sullo schermo saranno di personaggi ben noti al mondo seriale e non solo. In particolare, il cast di “astronauti” è di tutto rispetto e comprende ora anche Jake McDorman (pronto a vestire i panni di Alan Shepard) e lo stessoO' Donoghue che ha preso il posto che era stato assegnato a Joe Dempsie, "fatto fuori" per via di alcuni problemi con il ...

