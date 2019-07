Alessandria | sul referto il medico scrive | “Omosessuale” L’Asl | “Dati concordati col

Torino - Cairo annuncia la sede della partita di Europa League : si gioca ad Alessandria. E sul mercato… : “La prima partita il Toro la giocherà ad Alessandria. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi, non poter iniziare la stagione allo stadio Grande Torino, ma i concerti estivi finiscono troppo a ridosso e non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso”. Lo ha detto il patron del Torino, Urbano Cairo, a Milano a margine della presentazione dei palinsesti di La7, in vista dell’esordio nei preliminari di Europa ...