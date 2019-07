Un altro autobus brucia a Roma

Un altro autobus ha preso fuoco a Roma - il quindicesimo del 2019 : Intorno alle 14 di giovedì ha preso fuoco un autobus a Roma , in via Appia Nuova all’altezza della fermata della metro Colli Albani. Il punto esatto in cui è avvenuto l’incendio è piazza Cesare Cantù; l’ autobus era della linea 671.

Roma - esplode un altro autobus : panico tra i passeggeri in via Appia Nuova : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova . Questa mattina pautra all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Due autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...