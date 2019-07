TuttoSport | “Se le frasi di ADL su Icardi e Wanda Nara fossero frutto di una strategia?”

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’edizione odierna ditorna sulle parole pronunciate ieri in radio dal presidente De Laurentiis a proposito del presunto incontro conper trattare Mauro«È una stupidaggine colossale, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’incontro. Anche perchénon rientra nelle necessità del Napoli. Quando lo chiesi, era un altro momento storico. Si era infortunato Milik e volevamo trovare una sostituzione a lui, ma fu bravo Sarri a far segnare trenta gol a Mertens». Ha dichiarato il presidente, lasciando poco spazio all’immaginazione e il giornale torinese pone un quesito “Saranno concetti veri oppuredella circostanza?”. Un dubbio dunque che le parole altro non siano che un tentativo di sviare e non lasciar capire quale sia il vero obiettivo azzurro sul mercato, cioè proprio ...

capuanogio : #Inter, preso #Barella che si aggrega già oggi alla squadra di #Conte. Passi avanti per #Lukaku anche se c'è forte… - Rosariopaolo1 : RT @napolista: TuttoSport: “Se le frasi di #ADL su #Icardi e #WandaNara fossero frutto di una strategia?” Il quotidiano sportivo insinua ch… - napolista : TuttoSport: “Se le frasi di #ADL su #Icardi e #WandaNara fossero frutto di una strategia?” Il quotidiano sportivo i… -