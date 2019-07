Tre isole per una vacanza da paradiso | Favignana | Levanzo e Marettimo

direttasicilia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Bastano solo 30 minuti di aliscafo trovarsi in. Stiamo parlando dell’arcipelago delle Egadi., trediverse ma che racchiudono in se tutta la meraviglia della Sicilia. Non sonoda grandi spiagge le Egadi, ma le loro strepitose calette sembrano sospese sul profondo blu di fondali tutelati dall’Area marina protetta delleEgadi, la riserva marina più grande del Mediterraneo. Più in alto, una rete di sentieri da esplorare a piedi o in bicicletta si arrampica nel puzzle di rocce e macchia mediterranea di un micromondo equamente diviso da qualche benevola divinità dell’Olimpo. Trecon i loro paesini che sembrano scivolare nel mare, una manciata di faraglioni e isolotti disabitati, ma soprattutto una slow life mediterranea capace di regalare esotismi quasi africani, con il vento caldo ...

