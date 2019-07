Radicali | su delibera 7mila firme | ora deve andare in Aula

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “Questa mattina abbiamo depositato in Campidoglio lesulla‘Ripuliamo Roma’: piu’ di 7 mila cittadini hanno condiviso e sottoscritto la nostra proposta per risolvere il dramma dei rifiuti di Roma, Raggi non lasci inascoltata la loro voce e calendarizzi al piu’ presto la discussione in”. Lo affermano, a margine del deposito dellein Campidoglio, Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa, e Simone Sapienza, segretario diRoma. “Quello che chiediamo e’ molto semplice- spiegano i- la scrittura di un nuovo piano industriale per Ama affinche’ si doti degli impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio metropolitano. I cittadini che hanno sottoscritto la nostra proposta, e immaginiamo anche gli altri, sono stufi di pagare una delle ...