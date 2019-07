Per la prima volta | Sotheby’s mette all' asta sneakers Alcuni modelli partono da 80mila

Pronti Per l’Amazon Prime Day? Ecco delle offerte in anteprima : Scopri in anticipo alcune delle offerte dell'Amazon Prime Day 2019. I prodotti che andranno in sconto e le promozioni su intere gamme, ed Ecco qualche suggerimento per non perderti alcuna promozione! L'articolo Pronti per l’Amazon Prime Day? Ecco delle offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : le sPeranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo primario : la top10 nelle 10 km : Il conto alla rovescia sta per scadere. Ormai manca pochissimo all’inizio dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che la top10 delle 10 km maschile e femminile assegnerà il pass a Cinque Cerchi, in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Pertanto la valenza olimpica darà ulteriore motivazioni ai primattori delle acque ...

Milano. Crowdfunding Per l’acquisto di carrozzine multisport Per le scuole primarie : Come recita la Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia del 1989, tutti i bambini hanno diritto a giocare. Ecco perché l’ASST

Toti continua a mordere il freno sulle primarie aPerte - Carfagna fa da mediatrice : Clima collaborativo e dialogante ma il nodo primarie continua ad agitare profondamente Forza Italia. Giovanni Toti continua a mordere il freno, chiedendo una proposta unitaria entro dieci giorni a favore di consultazioni aperte a tutti. Le due capigruppo, Annamaria Bernini e Maristella Gelmini, invece, ricordano che i contenuti vengono prima delle regole. Nel mezzo, l’altro coordinatore nazionale, la vicepresidente della Camera, Mara ...

Simona Halep/ Prima finale a Wimbledon Per la 27enne romena : sfida a Serena Williams : Simona Halep in finale contro Serena Williams a Wimbledon 2019, sconfitta la Svitolina: 'Una delle migliori partite sull'erba della mia carriera'.

Campioni dal sottosuolo di un asteroide raccolti Per la prima volta : La sonda Hayabusa 2 dell'Agenzia spaziale giapponese, la JAXA, è riuscita a prelevare Campioni dal sottosuolo dell'asteroide 162173 Ryugu. Si tratta di detriti puri, non contaminati dalle radiazioni del Sole e risalenti ai primordi del Sistema solare, per questo risultano preziosissimi. La sonda ha sparato un proiettile metallico contro il “sasso spaziale” e aspirato i frammenti con un tubo. Giungeranno sulla Terra nel 2020. La sonda ...

Preparare le valige prima delle vacanze. Ecco il decalogo Per imparare a distinguere l’essenziale dal suPerfluo : Le vacanze sono prossime e molti di noi, iniziano già a fare le valigie per partire. E come in tutti i viaggi anche il cammino necessita di un bagaglio ben fatto, che in questo caso è uno zaino. La prima regola per intraprendere un viaggio a piedi è infatti quella di saper organizzare il proprio bagaglio, imparando a distinguere l’essenziale dal superfluo. Così come nei viaggi, dove una valigia ben fatta può fare la differenza, anche per chi ...

Person of Interest il futuro secondo Christopher Nolan prima di Westworld : Il futuro dell’intelligenza artificiale secondo Christopher Nolan primo capitolo ossia Person of Interest: su Amazon Prime Video le prime quattro stagioni della visionaria serie tv che ha esplorato come non era mai stato fatto prima il difficile rapporto tra uomo e macchina, tra autodeterminazione e fine della privacy. Un tema che poi lo stesso sceneggiatore e regista ha continuato ad indagare con la sua nuova avventura seriale, Westworld ...

Prima le Persone - la legge regionale toscana sui diritti samaritani : La Regione toscana ha approvato una legge regionale per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana, una legge per la tutela di tutti, non solo dei migranti e dei richiedenti asilo.Una legge contro il degrado e la povertà assoluta. Una legge per prestare quel primo soccorso e quella Prima assistenza che il crudele ?Matteo Salvini nega in mare e in terra agli ultimi e agli apolidi.Una legge che salvaguarda dalle conseguenze ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep Per la prima volta in finale - dominata Elina Svitolina : Simona Halep conquista la propria quinta finale in un torneo dello Slam: la rumena è all’ultimo atto a Wimbledon per la prima volta, dopo aver superato l’ucraina Elina Svitolina con un perentorio 6-1 6-3. Halep, che da lunedì sarà numero 4 del mondo in qualunque caso, aveva già raggiunto la finale in altri quattro tornei dello Slam: tre volte al Roland Garros (2014, 2017 e 2018, quest’ultima vinta) e agli Australian Open 2018. ...

La moglie di Nainggolan : ho un tumore - Per la prima volta ho paura : La moglie di Nainggolan: ho un tumore, per la prima volta ho paura La moglie del centrocampista dell'Inter ha condiviso su Instagram la notizia del cancro nel giorno in cui inizia la chemioterapia: “È da un mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. È ora di andare a combattere questa brutta ...

Ufficiale il cast di Bridgerton - la prima serie di Shonda Rhimes Per Netflix : ecco i 12 attori e Personaggi : Dopo la notizia della mitica Julie Andrews scritturata come voce narrante dello show, è stato annunciato l'intero cast della serie di Shonda Rhimes per Netflix, l'adattamento della saga letteraria dei Bridgerton di Julia Quinn. La serie omonima è ambientata e girata a Londra e debutterà nella piattaforma nel 2020, con otto episodi della durata di un'ora ciascuno. Creata e prodotta da Chris Van Dusen (già dietro il successo di Scandal) con ...

"Sono disPerato" : prima notte in carcere Per Antonio Logli - marito di Roberta Ragusa : L'uomo, condannato a 20 anni di reclusione per l'omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e la distruzione del suo...

Red Bull Cliff Diving - lo spettacolo continua in Oriente : tutto il circuito sbarca Per la prima volta in Libano : Domenica 14 luglio i 24 intrepidi tuffatori dalle grandi altezze sfideranno la roccia pura dei faraglioni di Pigeon Rocks a Beirut Con l’inizio della seconda metà della stagione, la Red Bull Cliff Diving World Series muove ancora verso nuovi territori, e raggiunge i giganteschi faraglioni al largo della costa del quartiereRaouchè di Beirut, terza grande novità del campionato. Occhi puntati sui campioni in carica, che cercheranno di ...