Milano | epidemia di morbillo all’ospedale San Raffaele | contagiati due cardiochirurghi

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sta facendo molto discutere la vicenda dei duedell’ospedale Sandiche hanno contratto il. La notizia è stata resa nota solo giovedì scorso, anche se il primo caso potrebbe risalire a qualche settimana prima. Molto probabilmente uno dei due medici è stato infettato dal figlio, mentre per il secondo la stretta vicinanza con il collega è stata decisiva. La struttura sanitaria ha immediatamente avviato le misure di profilassi post-esposizione nei confronti di tutto il personale e dei pazienti che sono entrati in contatto con i due specialisti. Si spera di non registrare altri casi di questa malattia, altamente contagiosa, che si trasmette a partire da tre giorni prima dalla manifestazione dei sintomi ed ha un periodo di incubazione di poco inferiore alle due settimane. I casi ditra gli operatori sanitari A quanto pare il primo chirurgo ...

Corriere : San Raffaele, allarme morbillo: colpiti anche due cardiochirurghi - ingscostanzo : RT @sono_farmaci: Fermi tutti, al San Raffaele c'è un'epidemia di morbillo ????????! Se in un ospedale c'è un'epidemia di morbillo significa c… - guanaco1974 : RT @sono_farmaci: Fermi tutti, al San Raffaele c'è un'epidemia di morbillo ????????! Se in un ospedale c'è un'epidemia di morbillo significa c… -