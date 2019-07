repubblica

(Di venerdì 12 luglio 2019) La capitana della Sea Watch potrebbe essere audita a Bruxelles sulle violazioni delle libertà civili. Oggi sarà presentata la sua denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro Salvini. Manager tedesco che l'ha sostenuta sui social minacciato di morte da gruppi...

StraNotizie : Migranti, l'Europarlamento vuole invitare Carola Rackete - patriziapetrucc : RT @sinigagl: Davvero la menano per 'sanzioni a chi non accetta quote di migranti' quando Lega e M5S si sono astenuti o hanno votato CONTRO… - sinigagl : Davvero la menano per 'sanzioni a chi non accetta quote di migranti' quando Lega e M5S si sono astenuti o hanno vot… -