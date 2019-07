Matteo Salvini sul trasloco del Salone dell' Auto | Ennesima fuga da Torino | altro

Matteo Renzi : "Tovarish Salvini - glasnost" : “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perché Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news.L’ex premier, riferendosi all’inchiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega, continua: “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia ...

Matteo Salvini - il retroscena sul suo "piano militare" : vittoria alle regionali in Emilia poi voto anticipato : "Uno schema quasi militare". Matteo Salvini sarebbe tentato di rompere con il Movimento 5 Stelle a tempo debito, e soltanto dopo aver centrato l'obiettivo grosso: strappare, cioè, l'Emilia Romagna al Pd alle prossime elezioni regionali. È Augusto Minzolini, sul Giornale, a suggerire il progetto stra

Matteo Salvini - il piddino Morelli : "Se fossimo un Paese serio - agiremmo come si è fatto con Mussolini" : Alla faccia della democrazia. L'esponente dell'Assemblea Federale del Pd di Roma, Giuseppe Morelli, ha ben pensato di mostrare tutta la propria bontà su Twitter: "Salvini è un traditore della Patria e, se fossimo un Paese serio, agiremmo come si è agito nei confronti di Mussolini. La serietà di un P

Matteo Salvini e i fondi russi - nella Lega fanno i nomi del complotto : "Se Macron e Soros..." : Un intreccio perverso di politica e interessi economici. nella Lega iniziano a sospettare che dietro il caso Savoini e i fondi russi al Carroccio ci sia un complotto internazionale e che questo porti nomi e cognomi: Emmanuel Macron e George Soros. Leggi anche: Soldi russi alla Lega? Repubblica ci sg

Matteo Salvini - il retroscena dal cuore Lega : "Conte - una presa per il c***". Sono convinti : gioca per Di Maio : Rientra in parte il caso-Fico sul Decreto sicurezza bis (Sono stati riammessi gli emendamenti della Lega su Polizia e Vigili del fuoco giudicati inammissibili giovedì), ma nel cuore del Carroccio la rabbia è ancora tutta per il premier Giuseppe Conte. Il clima, già rovente, è reso incandescente anch

Dl Sicurezza bis - Matteo Salvini : “O c’è il pacchetto polizia completo o è un problema per il governo” : Matteo Salvini chiede che vengano riammessi tutti gli emendamento che riguardano le misure per la polizia e per i Vigili del fuoco: "La Lega non farà passo indietro. Vado dagli amici alleati e dico o passa questo emendamento oppure non si va avanti. Io porto pazienza su flat tax, sull'autonomia, sui problemi delle imprese ma su questo m'incazzo".Continua a leggere

Matteo Salvini : “Mai un rublo - un dollaro - un gin tonic - un pupazzetto da nessuno” : Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tutta la questione dei presunti fondi russi alla Lega è ridicola. Il leader del Carroccio ha affermato, sottolineando di avere la coscienza a posto e di non rispondere per affermazioni che fanno altri: "C'è molta fantasia. Siamo seri dai... e gli hacker russi che manipolano le elezioni, e il petrolio, e gli americani!"Continua a leggere

La stupida teoria del "se attaccate Matteo Salvini sui migranti quello conquista voti" : Anche a sinistra c'è chi è caduto nella trappola e davanti al peggio resta in silenzio per paura dei sondaggi Libia, diteci se questo per voi è un porto sicuro" Carola, Greta, Malala e le altre: quando il dissenso è donna " Il dovere di tenere la rotta"

Matteo Salvini - Savoini e fondi russi - Repubblica ci sguazza : "Moscopoli - i blitz della Lega alla Camera" : A sinistra si buttano a capofitto sul caso "fondi russi" alla Lega e Repubblica, come da copione, ci sguazza. E così l'inchiesta milanese su Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia intercettato nell'ottobre 2018 a Mosca mentre secondo il sito americano Buzzfeed trattava fi

Matteo Salvini e i fondi russi - il Tg2 bombarda la sinistra : "Vi ricordate il Pci e i sovietici?" : "Ma vi ricordate il Partito comunista?". Il Pd chiede una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini per i (presunti) finanziamenti dalla russia. Memoria corta, e ci pensa il Tg2 a rinfrescarla a chi, a sinistra, si indigna per il caso di Gianluca Savoini, indagato dal Tribunale di Milano.

Matteo Salvini - il sondaggio di Ilvo Diamanti : gradimento in salita nonostante Sea Watch e scandali russi : Non ci sono Putin, scandali russi o Sea Watch che tengano. Il sondaggio Demos di Ilvo Diamanti per Repubblica certifica come Matteo Salvini sia l'unico leader politico con gradimento stabilmente in salita. Insieme al capo della Lega tiene bene anche Giuseppe Conte, anche se il premier è visto dagli

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco le parole del premier Conte e di Matteo Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso sull’importante capitolo dell’autonomia differenziata, questione che sta catalizzando l’attenzione del personale scolastico. ‘Ho aggiornato Fontana sul lavoro che stiamo facendo’ – ha dichiarato il premier dopo la visita alla mostra ‘Genio e impresa’ a Palazzo Lombardia. ‘Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, ci sono ...

Matteo Salvini e i fondi russi - il suo sospetto : "Chi mi vuole colpire". Usa - Russia e 007 - bomba politica : L'intercettazione di Gianluca Savoini risale al 18 ottobre 2018, l'audio è stato registrato da ignoti. E lo "scandalo Metropol" esplode solo ora grazie a un articolo del sito Buzzfeed, senza che si sappia se la "trattativa" tra "l'emissario leghista", ex portavoce di Matteo Salvini, e rappresentanti

Matteo Salvini - la Chirico e la verità su sessismo - Carola Rackete e Spadafora : "Il più virile nel M5s..." : E giustamente, dopo razzista, fascista e nazista, mancava solo l'epiteto di sessista per il Gran Cattivone Matteo Salvini. Non avendo più argomenti politici né voti per contrastarlo, ormai gli avversari la buttano sull'insulto gratuito, sul marchio d'infamia, sulla delegittimazione a priori e a pres