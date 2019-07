Mara Fasone | Non c' entro nulla con la rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil

Uomini e donne - Mara Fasone sbotta contro Deianira : 'Accertati prima di parlare' : Sebbene Uomini e donne sia in vacanza, i suoi ex protagonisti continuano a far parlare di sé scatenando il gossip estivo con litigi, rotture e chiarimenti inaspettati. È questo il caso dell'ex corteggiatrice Soleil Sorgè e di Jeremias Rodriguez che hanno vissuto qualche giorno di crisi a causa di un problema sopraggiunto durante le vacanze in Sicilia. Un post polemico di lei e il ritorno a Milano (da sola) avevano lanciato il sospetto che il ...

Jeremias Rodriguez e Soleil : potrebbe essere l'ex tronista Mara Fasone la 'terza incomoda' : Da quando il settimanale "Chi" ha fatto sapere che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sarebbero lasciati per colpa dell'intromissione di una terza persona nel loro rapporto, in molti si sono messi alla ricerca dell'identità di questa ragazza. Deianira Marzano, da sempre informatissima su tutto quello che riguarda i personaggi del momento, ha pubblicato le segnalazioni che ha ricevuto su Instagram a riguardo: pare che sia Mara Fasone, ex ...

Uomini e donne - Mara Fasone vuole tornare in tv : colpo di scena dalla De Filippi : Uomini e donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv. L’ex tronista siciliana dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso di concludere il suo percorso prima del tempo, lasciando il trono e non presentandosi più in trasmissione. Forse per questo motivo, oggi, Mara vorrebb

8 mesi fa lasciò il trono di UeD senza dare spiegazioni : come ritroviamo Mara Fasone : Mara Fasone ha lasciato il trono Classico di Uomini e Donne nel novembre del 2018. L’ex tronista aveva deciso di interrompere bruscamente il suo percorso nello studio del dating show. Maria De Filippi aveva annunciato che la siciliana aveva preferito chiamare la redazione per avvisarla della sua scelta, senza però voler tornare in studio a dare spiegazioni ai telespettatori. Nel corso delle registrazioni, la donna era finita spesso sotto accusa ...

Mara Fasone di nuovo innamorata? Lei precisa tutto : Uomini e Donne news, Mara Fasone ha un nuovo amore? Mara Fasone si è fidanzata? Dopo il suo breve trono a Uomini e Donne (ha lasciato il programma senza principe azzurro), ci sono stati dei gossip sull’ex tronista che hanno tenuto sempre alta l’attenzione su di lei. Mara ha anche fatto dei commenti inerenti proprio […] L'articolo Mara Fasone di nuovo innamorata? Lei precisa tutto proviene da Gossip e Tv.