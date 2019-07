Io e te | Pierluigi Diaco sbrocca con la sua ospite in studio | squilla il cellulare | come

Io e te - Pierluigi Diaco furioso in diretta con l’ospite in studio : “Maleducatissimo” : Pierluigi Diaco ha perso la pazienza e si è lasciato andare a un’inaspettata sfuriata in diretta a Io e te su Rai1 contro Vira Carbone, sua ospite in studio. Il motivo? Lo squillo del telefono della Carbone. Il conduttore è al timone della nuova striscia pomeridiana sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini e nella puntata di giovedì stava trattando proprio il tema dell’invadenza degli smartphone nella vita quotidiana e l’ospite ...

Io e Te - Pierluigi Diaco si arrabbia : telefono suona in diretta : Pierluigi Diaco furioso a Io e Te: cellulare di Vira Carbone suona in diretta Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te, si è molto arrabbiato oggi con una sua ospite per via di un telefonino. Si parlava di cellulari e di come quello di Vira Carbone e quello delle sue figlie siano conservati in una cassetta apposita. All’improvviso, uno squillo. Era il cellulare della Carbone che ha squillato in diretta, mandando su tutte le furie Pierluigi ...

Io e Te : Pierluigi Diaco svela l’ospite speciale per l’ultima puntata : Pierluigi Diaco annuncia Maurizio Costanzo come ospite di Io e Te Nuova puntata di Io e Te, il contenitore pomeridiano di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione della Regina dei Sorrisi Valeria Graci e la Regina dei Sentimenti Sandra Milo, le quali ogni pomeriggio leggono la posta del cuore regalando molto spesso dei momenti trash. Quest’oggi Pierluigi Diaco ha annunciato non solo che presto comunicheranno una sorpresa ...

Pierluigi Diaco piange in diretta tv ecco cosa è successo : Pierluigi Diaco in lacrime al programma “Io e te”. Il giornalista che conduce il programma estivo si è messo a piangere durante un’intervista. Nella parte finale del programma, Diaco ha intervistato la sorella di Gigi Sabani, Isabella, per ricordare il grande artista romano scomparso prematuramente nel 2007. Diaco che fu amico di Sabani, ha iniziato a raccontare dello scandalo in cui l’imitatore finì ingiustamente e per il quale fu ...

Rita Pavone a Io e Te. Pierluigi Diaco : “Lo faccio per ca**eggiare” : Io e Te, Pierluigi Diaco risponde alle critiche: “Di che parliamo?” Pierluigi Diaco si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa all’interno della nuova puntata di Io e Te. Infatti, Diaco durante l’intervista a Rita Pavone, ha voluto rispondere a delle critiche e delle notizie sul suo conto. Qualcuno, infatti, ha scritto che il settimo piano di Viale Mazzini avrebbe imposto a Diaco di usare la chitarra (e quindi ...

Io e Te : Pierluigi Diaco e Sandra Milo verso il sabato sera di Rai1 : Pierluigi Diaco con Io e Te conquista la seconda serata del sabato di Rai1 E’ TvBlog a confermare quanto anticipato da La Stampa: Io e Te, il programma pomeridiano estivo di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci, da settembre rimarrà in onda, ma avrà una nuova collocazione: dopo l’edizione estiva, trasmessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.40, Io e Te dall’autunno si sposterà ...

Io e te di notte con Pierluigi Diaco nel sabato di Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo la cavalcata estiva nel pomeriggio della Rete 1, sarà confermato anche nel corso della prossima stagione televisiva in partenza da settembre il programma diretto e condotto da Pierluigi Diaco Io e te. Questa è una delle ultime tessere del puzzle della prossima programmazione della prima rete della Rai che va al suo posto. I retroscena di Blogo: Il puzzle delle conduzioni di ...

Io e te notte con Pierluigi Diaco nel sabato di Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo la cavalcata estiva nel pomeriggio della Rete 1, sarà confermato anche nel corso della prossima stagione televisiva in partenza da settembre il programma diretto e condotto da Pierluigi Diaco Io e te. Questa è una delle ultime tessere del puzzle della prossima programmazione della prima rete della Rai che va al suo posto. Sarà una versione rinnovata che conterrà comunque le preziose esperienze della serie pomeridiana attualmente in onda ...

Carmen Russo a Io e Te - Pierluigi Diaco : “Stendiamo un velo pietoso” : Pierluigi Diaco difende Carmen Russo: “Vorrei stendere un velo pietoso…” Visto che i telespettatori che rimangono di fronte alla televisione in queste calde giornate di luglio necessitano di uno spettacolo di rinfrescante allegria, Pierluigi Diaco ha pensato giustamente di aprire la penultima puntata di Io e Te di questa settimana ricordando il terremoto che colpì L’Aquila nel 2009. Ospite di questa penultima puntata ...

Io e Te - Pierluigi Diaco a Bianca Atzei : “Mi imbarazza intervistarti” : Pierluigi Diaco imbarazzato prima dell’intervista a Bianca Atzei a Io e Te Dalle 14.00 fino alle 15.40 su Rai1 per tutta l’estate andrà in onda Io e Te con la conduzione di Pierluigi Diaco e la partecipazione della ‘tronista’ Valeria Graci e la ‘signora dei sentimenti’ Sandra Milo. Quest’oggi ospite della puntata è stata Bianca Atzei, amica del conduttore, sparita dai radar televisivi da un po’ ...

Valeria Graci parla di Pierluigi Diaco : “Mi ha spiazzata” : Pierluigi Diaco conduce Io e Te su Rai1: le parole di Valeria Graci sul conduttore Momento d’oro per Valeria Graci che, dopo aver fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 per due estati al mattino con Quelle brave ragazze, da qualche settimana è tornata sulla rete ammiraglia Rai per affiancare Pierlugi Diaco e Sandra Milo in Io e Te, programma che va in onda dalle 14 alle 15:30 circa dal lunedì al venerdì. In una recente intervista ...

Pierluigi Diaco - dichiarazione d'amore al compagno Alessio Orsingher : "Mi ha cambiato la vita - prima ero troppo concentrato su di me..." : Pierluigi Diaco è attualmente in tv, su Rai 1, con il programma Io e Te, in onda da lunedì a venerdì, ogni pomeriggio.Durante la puntata andata in onda ieri, Diaco ha ricevuto una sorpresa in studio da Mara Venier che l'ha anche brevemente intervistato.prosegui la letturaPierluigi Diaco, dichiarazione d'amore al compagno Alessio Orsingher: "Mi ha cambiato la vita, prima ero troppo concentrato su di me..." pubblicato su Gossipblog.it 29 giugno ...

Mi ha cambiato la vita! Pierluigi Diaco racconta il suo amore per il marito : Pierluigi Diaco parla in tv da Mara Venier della sua felicità con il marito Alessio Orsingher, giornalista televisivo su La7. Mara Venier ha colpito ancora. Dopo la telefonata a sorpresa che ha spiazzato l’amico Pierluigi Diaco durante il neonato programma "Io e Te", la conduttrice si è presentata di persona con tutta la vitalità che la contraddistingue nel bel mezzo della diretta televisiva di Rai Uno.\\ Un abbraccio tra i due ...

Pierluigi Diaco - dichiarazione d’amore per il marito in diretta tv : “Mi ha cambiato la vita” : Raggiunto a sorpresa da Mara Venier durante il programma di Rai Uno 'Io e Te', il conduttore si è lasciato intervistare...