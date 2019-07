Futuro Avellino | si apre uno spiraglio | tutti i dettagli

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Novità importanti per quanto riguarda l’calcio, nelo il giudice fallimentare del tribunale ha accolto l’istanza di concordato in bianco dei legali della Sidigas che hanno presentato per evitare il fallimento dell’azienda, il giudice ha concesso un termine di 120 giorni per presentare un piano di rientro del debito che ammonterebbe secondo le stime a 97 milioni di euro. Esiste dunque unoper evitare il fallimento delle società sportive, l’Calcio e la squadra di basket Scandone. Un gruppo di tifosi ha atteso la decisione all’esterno del tribunale, cori di contestazione contro De Cesare, ci sarebbero alcune proposte sul tavolo per rilevare il club. Playoff Serie C a 8 squadre, Ghirelli frena: “Nessuna intenzione di modificare un format rivelatosi vincente” L'articolo, siunoi ...

