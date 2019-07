Circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Laura Pausini e Biagio Antonacci - concerto Firenze/ Scaletta - divieti di Circolazione : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di Firenze grande attesa per l'evento. Ecco tutte le info per arrivare.

Roma. Stop Circolazione botticelle con temperature da 30 gradi in su : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, in

Stabilizza ogni Honor 9 con EMUI 9 in Circolazione la patch B179 di inizio luglio : C'è grande curiosità in queste ore attorno all'aggiornamento di giugno dedicato ai possessori di un Honor 9. Lo dico subito, si tratta di un minor upgrade, se non altro perché il firmware B179 ha un peso di poco superiore ai 200 MB, ma è importante evidenziare il fatto che il produttore asiatico abbia dato continuità a quanto vi abbiamo riportato appena due settimane fa su queste pagine, quando buone parte degli utenti ha iniziato a ricevere il ...

Cassette di sicurezza : come funzionano - quanti soldi contengono e perché metterli in Circolazione : «Far emergere» i depositi degli italiani confinati nelle Cassette di sicurezza e rimettere in circolo denari per gli investimenti. Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un intervento in tv, ha lanciato una nuova proposta di «pace fiscale» che ha avuto molta eco e continua a far discutere. Secondo Salvini, intervenuto a Porta a Porta l'11 giugno, bisognerebbe «far emergere» questa ricchezza immobilizzata nei caveau delle banche. «Mi dicono ...

Targa estera 2019 : si alla Circolazione con residenza normale. Le novità : novità in arrivo direttamente dal Ministero dell’interno sulla Targa estera 2019 e le nuove regole di circolazione a riguardo: a portarle è stato appunto il Viminale con la sua circolare del 4 giugno 2019, con cui in sostanza si apre alla possibilità di circolare in Italia con residenza normale, con un veicolo immatricolato all’estero. A seguito delle nuove norme introdotte sul divieto di circolazione in territorio italiano con veicoli dotati di ...

Nuove banconote da 100 e 200 euro : sono già in Circolazione e sono molto diverse dalle precedenti : sono più pratiche, più maneggevoli e più sicure. Le Nuove banconote da 100 e 200 euro, le ultime della serie “europa”, sono entrate in circolazione ieri, martedì 28 maggio, come da programma della Bce. I vantaggi più evidenti, come spiega la stessa banca centrale, riguardano la resistenza alla contraffazione, fenomeno che nella seconda metà del 2018 ha portato nel complesso al ritiro dalla circolazione di circa 262mila pezzi di ...

Nuove banconote da 100 e 200 euro “indistruttibili” in Circolazione da oggi : Nuove banconote da 100 e 200 euro “indistruttibili” in circolazione da oggi In circolazione da oggi martedì 28 maggio 2019 le Nuove banconote da 100 e 200 euro emesse dalla Banca Centrale europea. Segni particolari: indistruttibili. Caratteristica evidenziata anche in un video pubblicato dal canale YouTube della Banca Centrale europea, dal carattere fortemente pubblicitario (così come lo slogan, “Made To Last”, ovvero “Fatte per durare”). Le ...

Banconote da 100 e 200 euro in Circolazione dal 28 maggio. Cosa sapere : Entrano in circolazione il 28 maggio le nuove Banconote da 100 e 200 euro che vanno a completare la seconda generazione di biglietti della moneta unica dell'eurozona. Sono più basse e più scure delle precedenti e super resistenti: anti-pioggia e anti-caldo, possono esser stirate, escono indenni dalla lavatrice. Per l'avvio della distribuzione la Banca centrale europea ha commissionato la produzione di 3 miliardi di nuove Banconote, ...