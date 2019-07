Biglietti in prevendita per i concerti di Marco Mengoni | nuove date da Milano ad Acireale

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella : Si aggiorna il calendario di eventi nei teatri, con i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella. I Biglietti sono in prevendita dall'11 luglio alle 16, in tutte le piattaforme di vendita online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare dal 15 luglio alle ore 11. La consegna dei Biglietti è prevista secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Ultimo al Circo Massimo di Roma per il gran finale del tour 2020 : Biglietti in prevendita : "Non pensavamo fosse possibile, ma siamo riusciti ad ottenere la Location del Circo Massimo di Roma!", annuncia Ultimo sui social. La data del tour 2020 inizialmente in programma allo Stadio Olimpico di Roma si sposta al Circo Massimo per il gran finale della tournée che il prossimo anno lo vedrà negli stadi d'Italia per un'unica tappa conclusiva Romana. "Il gran finale del tour si terrà in uno dei posti più belli del mondo e sarà per me un ...

Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi - info e Biglietti in prevendita : Sono finalmente Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi. Un altro passo da gigante è compiuto, quindi, per il giovane Moriconi, che il 4 luglio ha riempito lo stadio Olimpico di Roma con un concerto che ha conquistato oltre 60000 persone. I biglietti in prevendita sono disponibili dalle 11 dell'11 luglio e saranno consegnati secondo le modalità abituali. I punti vendita saranno invece attrezzati a cominciare dalle 11 del 14 ...

Notre Dame De Paris con Elhaida Dani - Giò Di Tonno e le musiche di Cocciante : date e Biglietti in prevendita : Notre Dame De Paris torna in Italia sul finire del 2019 con un cast eccezionale e con le musiche di Riccardo Cocciante. La nuova edizione del musical è stata presentata a Milano e svela protagonisti e date degli spettacoli che dal 13 settembre al 29 dicembre toccheranno diverse città italiane. Si parte il 13 e il 14 settembre da Pesaro per far tappa dal 19 al 21 a Parma e poi all'Arena di Verona dal 3 al 5 ottobre. A Milano le date sono ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Ghost in Italia nel 2019 : Il tour europeo è ufficiale e c'è anche un concerto dei Ghost in Italia in programma per l'autunno. La data è in programma per il 5 dicembre alla Grana Padano Arena di Mantova. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dal 12 luglio, con consegna stabilita secondo le modalità abituali. Sarà infatti possibile ottenere i Biglietti con consegna tramite corriere espresso o con ritiro ...

Motta a Roma Per L’Ultima Volta - Biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Motta a Roma con il tour 2019. L'artista annuncia un ultimo concerto, in programma per il mese di settembre, per il gran finale della tournée. Per L'Ultima Volta, questo il nome dell'evento, si terrà all'Auditorium Parco della Musica, nella Sala Santa Cecilia, il 28 settembre. L’Ultima data di un lungo tour che lo ha visto impegnato con molti concerti in giro per l'Italia è attesa nella capitale per un appuntamento live. Per L'Ultima ...

I nuovi concerti di Fabrizio Moro dopo i palasport da Firenze a Lugano : info e Biglietti in prevendita : dopo le date nei palasport, sono annunciati i nuovi concerti di Fabrizio Moro nei teatri, quelli che seguiranno le date nelle grandi arene indoor nelle quali porterà la musica di Figli Di Nessuno, suo ultimo album di inediti. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, con le modalità di consegna classiche con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di Assago dopo il sold out di marzo : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di Assago. L'artista romano è quindi pronto a replicare il successo di marzo con un nuovo spettacolo da portare sul palco della grande arena alle porte di Milano, con una sorpresa già annunciata per la data dell'8 marzo. Antonello Venditti sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 30 novembre, con Biglietti in prevendita dal 4 luglio alle 16 - su ...

Thirty Seconds To Mars a Rock in Roma - scaletta e ultimi Biglietti in prevendita : Thirty Seconds To Mars a Rock in Roma stasera, in concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. La band guidata da Jared Leto arriva in Italia per la serie di 4 concerti nella penisola a partire da quello in programma nella capitale oggi, per il quale sono ancora disponibili alcuni biglietti in prevendita. A seguire, il gruppo è atteso giovedì 4 luglio a Padova, Gran Teatro Geox, sabato 6 luglio al Pistoia Blues in Piazza Duomo e ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Patti Smith in Italia nel 2019 : Sono annunciati i concerti di Patti Smith in Italia nel 2019. La Sacerdotessa del Rock tornerà quindi nel nostro Paese per una nuova serie di date che terrà nei mesi autunnali con il titolo Words and Music. La cantautrice salirà sul palco con Tony Shanahan, per l'accompagnamento alla chitarra e al pianoforte. L'artista sarà presente in tutti i sei concerti che Patti Smith terrà in Italia a cominciare dal 26 novembre al 5 dicembre con prima ...

Gianni Morandi a Bologna per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni - nuove date e Biglietti in prevendita : nuove date in programma per lo spettacolo di Gianni Morandi a Bologna. Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni andrà in scena tra novembre 2019 e gennaio 2020 per una serie di appuntamenti in programma tutti al Teatro Duse di Bologna. Alle 12 date già annunciate, se ne aggiungono adesso altre 4 per un totale di 16 appuntamenti nella stessa location per la residency che ripercorre il repertorio musicale di Gianni Morandi, live in esclusiva ...

Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli a Lajatico (PI) a luglio - Biglietti in prevendita : Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli per l'evento in programma a Lajatico (PI) il prossimo 25 luglio. Con il tenore italiano duetterà per la prima volta su brani non ancora rivelati. Mika è tornato in scena di recente rilasciando il singolo estivo Ice Cream che anticipa il suo prossimo disco di inediti e la tournée di concerti che lo porterà anche in Italia, nei palasport, in autunno. My Name Is Michael Holbrook è il titolo del suo ...

Biglietti in prevendita per il nuovo concerto di Niccolò Fabi a Roma nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il nuovo concerto di Niccolò Fabi a Roma, in vista del vicino sold out della prima data capitolina che sta per essere chiusa per tutto esaurito. I tagliandi sono quindi in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Disponibile quindi la modalità di consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, ...

Nuova data di Sting a Milano a ottobre 2019 col tour My Songs : Biglietti in prevendita da luglio : Nuova data di Sting a Milano il prossimo autunno: il cantautore inglese sarà in concerto al Mediolanum Forum il 29 ottobre 2019 per un ulteriore appuntamento del suo tour dal titolo Sting: My Songs. Sting è molto legato al Paese in cui trascorre le sue vacanze: la sua casa in Toscana e la sua permanenza in Italia per periodi anche prolungati gli ha fatto conoscere ed apprezzare le nostre terre, oltre ad aver regalato anche deliziose ...